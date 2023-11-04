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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغلق والغرامة لاستخدام مياه الشرب فى رش الشوارع أو غسيل السيارات بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بتحرير محاضر الغلق الإدارى والغرامة، لمن يقوم بغسيل السيارات باستخدام مياه الشرب، أو رش المياه على الطريق العام، من أصحاب المحال ومعارض السيارات، موجهًا باتخاذ مايلزم من إجراءات الغلق الإدارى والغرامة حيال أصحاب المحال ومعارض السيارات بطريق "كفر الشيخ- المحلة الكبرى " لقيامهم بغسيل السيارات بالمعارض وحرم الطريق العام مما يتسبب فى إهدار مياه الشرب من ناحية وإتلاف الأسفلت من ناحية أخرى.


وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تخصيص رقم 125 الخط الساخن وذلك لتلقى الشكاوى من المواطنين للإبلاغ على من يقوم باستخدام المياه فى رش الشوارع وذلك حفاظا على مياه الشرب وعدم إهدارها.

جاء ذلك خلال جولته، اليوم السبت، بمدينة كفرالشيخ، يرافقه، اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، بحضور اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء عبدالحليم فايد، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

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