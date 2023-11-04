«قومي المرأة» ينظم دورات تدريبية في التثقيف المالي في كفر الشيخ.. صور

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، خلال شهر أكتوبر الماضي، عدة دورات تدريبية في التثقيف المالي استهدفت 200 سيدة بمختلف مدن وقرى المحافظة.

يأتي هذا في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقرى «حياة كريمة» وبرعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع.

ويتابع فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، دوراته التدريبية في التثقيف المالي بقرية أبو مندور بمركز دسوق، والتي استهدفت 35 سيدة وفتاة.

أكدت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن هذه الدورات تستهدف رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الموضوعات منها كيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

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