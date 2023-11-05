كفر الشيخ .. إزالة 4 تعديات علي الأراضي الزراعية في بيلا | صور

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم، الأحد، جهودها في تنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق مركز بيلا، وأسفرت عن تنفيذ 4 قرارات إزالة للتعديات علي الأراضي الزراعية علي مساحة 5 قراريط، وذلك فى إطار حرص وتوجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على الأراضى الزراعية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء.

ترأس الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات القروية، بالتنسيق مع مركز شرطة بيلا، وممثلي حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قد كلف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة فوراً بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على التعامل الفوري مع المخالفين والإزالة في المهد لأي تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.

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