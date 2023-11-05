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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، الحملة الموسعة لليوم السادس على التوالي، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقيادات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، وحماية الأراضي، والجمعيات الزراعية، ومديرية الطرق.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 11 قرار إزالة لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز كفر الشيخ، بإجمالي مساحة فدانين ونصف، وتم تنفيذ جميع قرارات الإزالة حتى سطح الأرض، وتم استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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