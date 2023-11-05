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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح فعاليات الأسبوع البيئي.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

افتتح الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، فعاليات الأسبوع البيئي لكليات الجامعة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير  التعليم العالي.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء كليات الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

بدأ الحفل بطابور العرض لكليات الجامعة، ثم تلاوة القرآن الكريم، أعقبه كلمة للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أشاد فيها بجهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدوره الفعال في تنفيذ العديد من الفعاليات المجتمعية التي تخدم المشروعات والمبادرات التي تتبناها الدولة، مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون شجرة، والمشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومبادرة قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم، والتوعية بخطورة القضية السكانية، ومواجهة ظاهرة الإدمان والعنف ومكافحة الإرهاب وغيرها من الظواهر السلبية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأسبوع البيئي يلقي الضوء على دور الجامعة كمؤسسة تعليمية في تعزيز الاتجاهات البيئية الإيجابية لدي طلبة الجامعة كونهم عماد التنمية في المستقبل، ويقع على عاتقهم المحافظة على البيئة من مظاهر التلوث.

ولفت إلى أن الأسبوع يتضمن سلسلة من النشاطات التثقيفية والتوعوية الموجهة لكافة منسوبي الجامعة لترشيد السلوك البيئي، وزيادة المعرفة بكيفية التعامل مع المشكلات البيئية لمحاولة معالجتها وحلها على أسس علمية سليمة.

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أعضاء هيئة التدريس التعليم والطلاب التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور ايمن عاشور الدكتور محمد عبد العال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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