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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. فحص وعلاج 1418 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ|صور

قافلة طبية
قافلة طبية

اختتمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الإثنين، فعاليات القافلة الطبية المجانية في قرية بني بكار بمركز مطوبس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

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يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وبرعاية المحافظ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حيث جرى تنفيذ القافلة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتورة إلهام محمد محمود، ووكيل المديرية الدكتور طارق الشربيني.

وتضمنت القافلة 10 عيادات متخصصة، تضم 8 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة ، ومسالك، واستفاد من خدمات العيادات 1418 مواطناً خلال اليومين.

وتمكنت القافلة من إجراء 145 تحليلاً طبياً بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 74 صور أشعة، وصرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 735 مواطناً، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ 7 مرضى، وتم تحويل 13 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

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