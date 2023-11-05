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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نجلاء الأشرف عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ

الدكتورة نجلاء الأشرف
الدكتورة نجلاء الأشرف

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف الدكتورة نجلاء حسني الأشرف، للقيام بمهام وأعباء عميد كلية التربية النوعية بالجامعة.

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سيرة ذاتية 

تخرجت الدكتورة نجلاء الأشرف، في كلية التربية النوعية شعبة التربية الفنية بجامعة كفر الشيخ عام 2002م، حصلت على درجة الماجستير في تخصص المعادن عام 2006م، من جامعة طنطا، ونالت درجة الدكتوراه عام 2010م، من جامعة كفر الشيخ.

تدرجت في الترقيات العلمية، وحصلت على درجة أستاذ مساعد عام 2016م، وحصلت على درجة الأستاذية عام 2021م، وكانت تشغل منصب وكيل كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، وناقشت وأشرفت على العديد من الرسائل العلمية.

الدكتورة نجلاء التربية النوعية التربية الفنية بجامعة كفر الشيخ درجة الدكتوراه درجة الماجستير رئيس جامعة كفر الشيخ شئون التعليم والطلاب

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