رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم شهادة اعتماد برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الآداب

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، تسليم شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لبرنامج اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، للدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة تدريس قسم اللغة الإنجليزية، معرباً عن بالغ سعادته عن حصول برنامج اللغة الإنجليزية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مقدماً التهنئة لكلية الآداب وجميع القائمين عليها.

قال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تواصل تحقيق الإنجازات والنجاحات المتميزة، من خلال حصول كلياتها على الاعتماد الأكاديمي في سبيل تحقيق التميز والتطوير المستمر بما يضمن تحقيق الرقي والتقدم للجامعة، مؤكدا حرص الجامعة الدائم على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل وفقا لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع برامجها للاعتماد الدولي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، موجهاً الشكر لكلية الآداب، ومركز ضمان الجودة بالجامعة لجهودهم المتواصلة لتأهيل برامج كليات الجامعة للحصول على الاعتماد.

وأشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن حصول برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الآداب على الاعتماد يأتي في ضوء تطبيق الكلية للخطة الاستراتيجية لجامعة كفر الشيخ، وأعمال التطوير ورفع كفاءة القدرات المادية والبشرية التي تشهدها الكلية، موجها الشكر لوحدة ضمان الجودة بالكلية لتوفير الاحتياجات اللازمة للبرامج للتأهيل للاعتماد.

من جانبه، هنأ الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، جميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية، ومدير وحدة ضمان الجودة، وفريق العمل، ورؤساء الأقسام العلمية، ومنسقي البرامج التي تم اعتمادها، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالكلية، والطلاب.

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