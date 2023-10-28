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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ يسلم جوائز الفائزين بالمسابقات المركزية.. صور

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ

أقامت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مسابقات النشاط المركزي ضمن خطة المشروعات التجريبية للطلائع، في حفظ القرآن الكريم والرسم الفوري وإلقاء الشعر والزجل بمشاركة 200 طليع وطليعة من أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

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وشهد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تسليم الجوائز المالية على الفائزين من المبدعين في مسابقات الرسم الفوري وحفظ القرآن الكريم وإلقاء الشعر والزجل، موضحاً أن عدد الفائزين في المسابقات الثلاث  44 طليعاً، في مسابقة حفظ القرآن الكريم أسفرت عن فوز 3 من حفظة ربع القرآن الكريم و 4 من حفظة نصف القرآن الكريم وفوز 8 في حفظ القرآن الكريم كاملاً، أما عن مسابقة الرسم الفوري، فقد أسفرت عن فوز 10 مبدعين صغير حصل 5 منهم على المركز الأول و 5 على المركز الثاني، والمسابقة الثقافية في إلقاء الشعر والزجل فاز 3 بالمركز الأول و16 طليعاً بالمركز الثاني.


جاءت مشاركة 200 مبدع صغير من أعضاء مراكز الشباب من مختلف مدن ومراكز المحافظة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ وحضور لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، المسابقات المركزية ضمن خطة المشروعات المركزية من تنظيم وإعداد فريق عمل إدارة تنمية النشء بالمديرية.

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