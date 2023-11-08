لدوره البارز رياضياً.. رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم أمين كلية الآداب

كرَّم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الكابتن شعبان الخطيب، أمين كلية الآداب، بمنحه درع الجامعة تقديراً وتكريماً له؛ لاختياره من قبل اللجنة البارالمبية المصرية رئيساً للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال المقامة بالقاهرة.

وجاء تكريم «الخطيب»، بحضور الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، عقب اختياره رئيساً للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال، والتي حصلت فيها مصر على المركز الأول بـ 32 ميدالية متنوعة، وأشاد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بدوره الفعال والمتميز في تنظيم البطولة وظهورها بالشكل اللائق والمميز والمشرف، ومُنح درع التميز للبطولة ممثلاً عن اللجنة البارالمبية.



يذكر أن الكابتن شعبان الخطيب، من الأبطال البارالمبين السابقين لكأس العالم ويعد نموذجاً مشرفاً لجامعة كفر الشيخ ومثالاً يُحتذى به في النشاط والانضباط والروح الرياضية.