نائب رئيس جامعة كفر الشيخ: تصدرنا تصنيف شنغهاي في 7 تخصصات| حوار

تحظى جامعة كفر الشيخ بمكانة مرموقة بين الجامعات المصرية والعالمية، طبقاً للتصنيفات العلمية الحديثة، وأصبحت واحدة من الجامعات التي يشار إليها بالبنان لتنوع كلياتها وتميزها.

وأجرى موقع «صدى البلد»، حواراً مع الدكتور محمد عبد العال، أستاذ جراحة القلب والصدر، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب.. وإلى نص الحوار..



ما رأيكم في فكرة إنشاء الجامعات الأهلية؟

لاشك أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة التعليم العالي وحققت نجاحاً كبيراً في هذا المجال، وأن فكرة إنشاء الجامعات الأهلية في مصر جاءت لمواكبة التطور المعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي والمساهمة في تنمية وتطوير المدن الجديدة التي تقام في كافة ربوع مصر، كما أن هذه الجامعات تحظى بالعديد من البرامج الدراسية المتميزة والحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل.

ما هي أهم مميزات جامعة كفر الشيخ؟

جامعة كفر الشيخ ولدت جامعة عملاقة، فهي تحظى بمقومات إنشائية وتعليمية فريدة، فلدينا مبانٍ مصممة على أحدث طراز معماري، وحرم جامعي، ومسطحات خضراء على مساحات شاسعة، فضلاً عن كليات فريدة بالجامعة هي الأولى من نوعها في إقليم الدلتا مثل كليات علوم الثروة السمكية والمصايد، الألسن، والذكاء الاصطناعي ومعهد علوم النانو تكنولوجي، وهي نابعة من حاجة المجتمع لها، وساهمت في توفير فرص عمل لخريجها، فضلاً عن كليات المجموعة الطبية والعلوم الإنسانية والتوسع في البرامج المميزة بمختلف كليات الجامعة.

كيف ترى ظهور الجامعة في صدارة تصنيف شنغهاي العالمي؟

بفضل الله تعالى جامعة كفر الشيخ ظهرت ضمن أفضل 500 جامعة عالمية فى 7 تخصصات علمية في تصنيف شنغهاي العالمي بزيادة تخصصين عن العام السابق، وهو ما يؤكد أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة نحو جودة منظومة التعليم والبحث العلمي، وأن الجامعة تحرص على تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين، من أجل تحقيق الريادة والتميز في شتى المجالات.

وماذا عن توعية شباب الجامعة وتعزيز الانتماء الوطني لديهم؟

نحرص كل الحرص على توعية شبابنا في الجامعة، من خلال الندوات التثقيفية واللقاءات المباشرة معهم خاصة فيما يتعلق بتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لحمايتهم من الأفكار المتطرفة والهدامة، ومؤخراً وقعت الجامعة برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة برتوكول تعاون مع الأزهر الشريف بهدف المساهمة في نشر وعي ديني صحيح لدى الشباب، والسماع إليهم والإجابة عما يشغل أذهانهم، من خلال تفعيل مبادرات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التوعوية والتثقيفية.

حدثنا عن أهمية زيارة طلاب الجامعة للمشروعات القومية الكبرى؟

تشهد مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة هائلة في المشروعات القومية الكبرى، ومنها في كفر الشيخ مدينة غليون السمكية بمطوبس وأكبر محطة كهرباء عملاقة في الشرق الأوسط في البرلس ومصنع الرمال السوداء، فضلاً عن مشروع «حياة كريمة»، فنحرص على زيارة طلابنا للتعرف على هذه المشروعات وذلك من أجل تنمية وعى الشباب الجامعى وإدراك حجم المشروعات الهائلة التي تساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم والازدهار لوطننا الغالي.

ختاماً.. ماذا عن تنظيم الجامعة ومشاركتها في الفعاليات الشبابية؟

جامعة كفر الشيخ رائدة في هذا المجال، فقمنا بتنظيم العديد من الفعاليات الشبابية، منها استضافة وتنظيم المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية بالجامعات المصرية بمشاركة 28 جامعة مصرية حكومية وخاصة للعام الثاني على التوالي، في مطلع الشهر الماضي، وذلك بهدف المساهمة بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات.