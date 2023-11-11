تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في كفر الشيخ

قرَّرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، تأجيل محاكمة ميكانيكي المتهم بقتل شاب في أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمته عقب الحكم عليه غيابياً بالإعدام، إلى جلسة يوم الإثنين المقبل.

صدر القرار برئاسة برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد أبو طالب، أمين سر الجلسة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2410 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمُقيدة برقم 683 لسنة 2023 جنايات كلي كفر الشيخ، أنه في يوم 9 أكتوبر 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ قام المتهم قتل المجني عليه خالد عبدالوهاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية، وعقد العزم على ذلك.

كما تبين أن المتهم أعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض «سكين» وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به وما أن شاهده طعنه بالسلاح الأبيض طعنة استقرت بصدره مُحدثًا إصابته التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، قد ضبطت المتهم عقب صدور حكم غيابي بحقه بالإعدام، وجرى ترحيله إلى مديرية أمن كفر الشيخ، وجرى إعادة محاكمته أمام الدائرة الأولى الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ التي أصدرت قرارها المتقدم.