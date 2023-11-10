غدا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بدسوق في كفر الشيخ

أعلنت هندسة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي، غداً، السبت، عن عدة مناطق بمدينة دسوق، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عصراً، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة.

وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء وهي: شارع الجيش، حي عميرة، طريق دسوق بسيون حتى الموقف.

جدير بالذكر أن هندسة كهرباء كفر الشيخ تبذل جهوداً مضنية في أعمال الصيانة الدورية اللازمة، استعداداً لفصل الشتاء، وذلك تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة.