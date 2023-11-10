محافظ كفر الشيخ: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين على الأراضي الزراعية| صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض برئاسة أحمد عيسى، في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مُشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، شدَّد محافظ كفر الشيخ على غلق المحاجر غير المرخصة التي تبيع مواد البناء المستخدمة في البناء المخالف على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، فضلاً عن إزالة التعديات في مهدها بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والجهات المعنية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر؛ حرصا على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة، مشدداً على اليقظة وإيقاف التعديات على الأراضي الزراعية بكل قوم وحسم وفقاً للقانون.

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