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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب مصر مع غزة.. محافظ كفر الشيخ يتابع حملة التبرع بالدم.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انطلاق الحملة القومية "شباب مصر مع غزة" بمركز شباب دمرو بسيدي سالم، اليوم الجمعة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، للتبرع بالدم في جميع محافظات مصر، وذلك دعماً للإخوة الفلسطينيين بغزة جراء الأحداث الراهنة.

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يأتي ذلك عقب إطلاق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إشارة بدء الحملة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة ومديري المديريات بكافة المحافظات.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الحملة تأتي في إطار دعم الوزارة للأشقاء الفلسطينيين وتنفذ بمركز شباب دمرو اليوم الجمعة، بالتعاون مع بنك الدم بالمحافظة والأسبوع المقبل في 17 نوفمبر بمركز شباب منية جناح بدسوق لتقديم رسالة حب وتضامن من شباب مصر لأهلنا بغزة وتعتزم وزارة الشباب إطلاق سلسلة من حملات التبرع بالمنشآت الشبابية والرياضية خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من المتبرعين من شباب قرية دمرو والقرى المجاورة بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، تابع إنهاء كافة الإعدادات للحملة صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب وفوزي حسيب مدير إدارة المشروعات وهاني عبد الغني مدير إدارة شباب سيدي سالم وفريق عمل الإدارة.

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