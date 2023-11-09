محافظ كفر الشيخ يشارك في فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم، الخميس، في فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شاركت في 18 مشروعاً تضمنت مشروعات «كبيرة- متوسطة- صغيرة- شركات ناشئة- غير هادفة للربح- وأخيراً مشروعات تنمية للمرأة، وهي مشروع روبوت ذاتي الحركة للتخلص من العشب الضار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية باستخدام الحاسب، ومشروع إنتاج الكهرباء والسماد العضوي من مصادر آمنة ومتجددة، ومشروع التخلص إنتاج مواد نانو سيليكون واستخدامه في تصنيع الليد LED.

وتابع: مشروع BIONIM البلاستيك الحيوي، ومشروع نقل البيانات وتأمينها عن طريق الضوء باستخدام تقنية LiFi، ومشروع الاستفادة من الخامات البيئية المستهلكة وتقنيات النسيج الإلكتروني في تنفيذ مجموعة من الملابس النسائية ومكملاتها المسايرة للموضة طبقاً لرؤية مصر 2030.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لشرح مفصل لعدد من المشروعات داخل المعرض، لأصحاب المشروعات المعروضة داخل الجناح المخصص لمحافظة كفر الشيخ، حول مكونات هذه المشروعات، والمستهدفات من تنفيذ تلك المشروعات، وتأثيرها على البيئة بوجه عام، والبيئة المحيطة بها بوجه خاص.

وأشاد المحافظ بجهود الدولة في السعي نحو تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام، قائلا إن تلك المبادرة تستكمل بها الدولة سلسلة إنجازاتها بكافة المجالات والقطاعات، برؤية وإرادة صلبة تتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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