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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور 50 شابا وفتاة.. ختام برنامج استعد للمستقبل في كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتم اتحاد شباب كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البرنامج التدريبي "استعد للمستقبل".


لتثقيف وتأهيل الشباب الذي عقد بقاعة التعليم المدني بالمديرية على مدار الثلاثة أيام الماضية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللقاء الختامي للتدريب حاضر فيه محمد المعداوي رئيس الاتحاد والدكتور طارق عمارة عميد معهد الخدمة الاجتماعية، وحاضر بالبرنامج التدريبي على مدار أيامه الماضية يسري أبو شعيشع ومحمد شبح وأحمد الفقي، مؤكدا دعم ومساندة المديرية للكيانات الشبابية لأداء دورها في العمل العام والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، وتذليل أي عقبات تواجه الكيانات الشبابية وفق أطر القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئات الشبابية والرياضية.

وقدم المدربون على مدار أيام التدريب مقدمة تعريفية عن اتحاد شباب كفر الشيخ، وتاريخ نشأته والهدف من إنشائه والفعاليات التي شارك فيها على مدار الفترة السابقة قدمها وتعريف الحضور عن العمل التطوعي وأهميته وتأثيره على الفرد والمجتمع وفي ختام التدريب فتح باب الحوار مع الشباب لمناقشة مقترحاتهم والاستماع إلى آرائهم والرد على كافة استفساراتهم.

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الكيانات الشبابية برنامج التدريبي جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

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