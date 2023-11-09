محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات برنامج «المرأة تقود».. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، ختام فعاليات وتسليم شهادات برنامج "المرأة تقود"، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل المرأة للقيادة، والذي استمر على مدار 3 أسابيع، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة ريهام باهي، وسامر النجار، ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن برنامج "المرأة تقود" يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثانٍ وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

IMG-20231109-WA0156

IMG-20231109-WA0155

IMG-20231109-WA0154

IMG-20231109-WA0153

IMG-20231109-WA0152

IMG-20231109-WA0150

IMG-20231109-WA0151

IMG-20231109-WA0149

IMG-20231109-WA0147

IMG-20231109-WA0148

IMG-20231109-WA0145

IMG-20231109-WA0146

IMG-20231109-WA0144

IMG-20231109-WA0142

IMG-20231109-WA0141

IMG-20231109-WA0143

IMG-20231109-WA0140

IMG-20231109-WA0139

IMG-20231109-WA0137