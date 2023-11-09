عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات برنامج «المرأة تقود».. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، ختام فعاليات وتسليم شهادات برنامج "المرأة تقود"، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل المرأة للقيادة، والذي استمر على مدار 3 أسابيع، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

محافظ كفر الشيخ يتفقد فعاليات تدريب «المرأة تقود».. صور

انطلاق فعاليات برنامج «تنمية المهارات الكشفية» بكفر الشيخ.. صور


جاء ذلك بحضور الدكتورة ريهام باهي، وسامر النجار، ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

أكد محافظ كفر الشيخ، أن برنامج "المرأة تقود" يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثانٍ وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

IMG-20231109-WA0156
IMG-20231109-WA0156
IMG-20231109-WA0155
IMG-20231109-WA0155
IMG-20231109-WA0154
IMG-20231109-WA0154
IMG-20231109-WA0153
IMG-20231109-WA0153
IMG-20231109-WA0152
IMG-20231109-WA0152
IMG-20231109-WA0150
IMG-20231109-WA0150
IMG-20231109-WA0151
IMG-20231109-WA0151
IMG-20231109-WA0149
IMG-20231109-WA0149
IMG-20231109-WA0147
IMG-20231109-WA0147
IMG-20231109-WA0148
IMG-20231109-WA0148
IMG-20231109-WA0145
IMG-20231109-WA0145
IMG-20231109-WA0146
IMG-20231109-WA0146
IMG-20231109-WA0144
IMG-20231109-WA0144
IMG-20231109-WA0142
IMG-20231109-WA0142
IMG-20231109-WA0141
IMG-20231109-WA0141
IMG-20231109-WA0143
IMG-20231109-WA0143
IMG-20231109-WA0140
IMG-20231109-WA0140
IMG-20231109-WA0139
IMG-20231109-WA0139
IMG-20231109-WA0137
IMG-20231109-WA0137
IMG-20231109-WA0138
IMG-20231109-WA0138
أكاديمية الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية الدكتورة ريهام باهى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الولاء والانتماء للوطن برنامج المرأة تقود تسليم شهادات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ نائب محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

موضوعات متعلقة

انطلاق فعاليات برنامج «تنمية المهارات الكشفية» بكفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد فعاليات تدريب «المرأة تقود».. صور

منع أي تعدٍ جديد.. محافظ كفر الشيخ يشدد على حظر البناء المخالف| صور

لدوره البارز رياضياً.. رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم أمين كلية الآداب

وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يجري حواراً مفتوحاً مع متدربي «استعد للمستقبل»

اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا.. صور

تنفيذ 17 قرار إزالة تعديات في بيلا بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة قتـ لى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

مدبولي يتفقد أجنحة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي بـ غزة

بايدن: طلبت توقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج المحتجزين

نواجه حربا كونية.. بيان عاجل من سرايا القدس بشأن أسرى الاحتلال

وقف تقديم مساعدات للنازحين بلبنان.. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

فيديو

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ