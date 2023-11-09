محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات برنامج «المرأة تقود».. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، ختام فعاليات وتسليم شهادات برنامج "المرأة تقود"، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل المرأة للقيادة، والذي استمر على مدار 3 أسابيع، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ريهام باهي، وسامر النجار، ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.
أكد محافظ كفر الشيخ، أن برنامج "المرأة تقود" يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثانٍ وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.