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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في سيدي سالم

إزالة تعديات
إزالة تعديات

وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اليوم، السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وأسفرت الحملة التي قادها أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، عن إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وذلك على مساحة 979 متراً مربعاً في قريتي منشأة عباس وتيدا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في سياق متصل، شدَّد محافظ كفر الشيخ على إزالة التعديات في مهدها، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المتعدين على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتصدي بكل حسم وحزم للبناء المخالف وفقاً للقانون.

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