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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمشاركتهم في «العباقرة».. وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بفريق مدرسة إبشان الثانوية

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ مع عباقرة إبشان الثانوية

 

استقبل محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فريق مدرسة إبشان الثانوية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية والمشارك في مسابقة العباقرة للموسم الـ 14، وذلك بمكتبه بديوان عام مديرية التربية والتعليم.

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جاء ذلك بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، والسيد إسماعيل، مدير إدارة بيلا التعليمية، وعصام رخا، مدير إدارة التعليم الثانوي وخالد يحيى عبد الله، مدير المدرسة والمشرفين على الفريق.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للجميع لما بذلوه من جهد مميز بصعودهم إلى دور الـ 8 وتفوقوا على العديد من المدارس بفارق كبير مما يدل على مدى تميزهم وتركيزهم الشديد الذي كان خير رسول وممثل لتعليم كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شرف التجربة والخبرة المكتسبة من تلك المشاركة هما المكسب الحقيقي وما تم اكتسابه من معلومات سيكون خير دافع، لمزيد من المشاركات التي تزيد طموحات وآمال تعليم كفر الشيخ لمزيد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

وتوجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بخالص الشكر لكل من ساهم في وصول الفريق لتلك المرحلة المميزة بداية من مدير إدارة بيلا التعليمية، ومدير التعليم الثانوي، ومدير المدرسة ومشرفي الفريق.

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