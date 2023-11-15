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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمانة مستقبل وطن بكفر الشيخ تنظم ندوة حاشدة للمرأة في فوة.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة حاشدة بعزبة مكرم، لدعم وتأييد الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور أشرف الزعفراني أمين الحزب بمركز فوة، ود. محمد عبد الحميد دراز أمين التنظيم بالمركز، وهويدا عسل أمينة المرأة بمركز فوة.

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تناولت الندوة أهمية المشاركة السياسية للسيدات، والدور الملقى على عاتقهن خلال الفترة المقبلة للحفاظ على استقرار الوطن والامتيازات التي تحققت للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بعد تولى المرأة العديد من المناصب القيادية في الدولة.

وتضمنت الندوة، أهمية الوعي الثقافي والسياسي لدى المرأة، وشرح قيم الولاء والانتماء وأهمية أن تكون المرأة إيجابية كعادتها من خلال المشاركة الفعالة في كافة الاستحقاقات الانتخابية وأولها وأهمها الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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