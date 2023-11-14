محافظ كفر الشيخ يشهد مراسم قرعة الحج وفوز 466 مواطنا

شهد محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين،اليوم، الثلاثاء، مراسم إجراء قرعة الحج العلنية لمديرية الأمن، التي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية بحضور مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية.



وأكد المحافظ حرص واهتمام أجهزة الدولة ووزارة الداخلية بموسم الحج بدءًا من التقدم بالطلبات لأداء الفريضة وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى تضافر كل الجهود لتحقيق كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والإدارية للتيسير على حجاج القرعة في أداء مناسك تلك الفريضة الكريمة.



وأُجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، البالغ عددهم 466 فائزا وفائزة من بينهم 15 رحلة حج لكبار السن، بجانب احتياطي 233 متقدما من إجمالي 1770 مواطناً ومواطنة قد تقدموا من خلال أقسام ومراكز الشرطة والمنظومة الإلكترونية للحج.



وتقدم المحافظ بخالص التهنئة للفائزين طالباً منهم الدعاء لمصر، مؤكداً ثقته وأمله في أن يكونوا خير واجهة مشرفة وأن يجعل حجهم حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم، فإنهم يمثلون خير سفراء لبلدنا مصر عامة وكفرالشيخ خاصة خلال أداء تلك الشعائر الجليلة والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن، متمنياً لمن لم يحالفهم التوفيق في الفوز بفرصة الحج في العام القادم.