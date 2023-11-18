عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. رصف شارع سعد زغلول بدسوق بتكلفة 4 ملايين جنيه |صور

رصف شارع سعد زغلول
رصف شارع سعد زغلول

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم السبت، أعمال رصف شارع سعد زغلول بمدينة دسوق بتكلفة 4 ملايين جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024م.

كفر الشيخ .. مواعيد وأماكن فصل الكهرباء في بيلا

غداً.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بدسوق في كفر الشيخ

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشدداً على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقاً للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة.


وأشار إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة  M. C. O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا في كفر الشيخ.

IMG-20231118-WA0028
IMG-20231118-WA0028
IMG-20231118-WA0026
IMG-20231118-WA0026
IMG-20231118-WA0027
IMG-20231118-WA0027
الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين جودة الخدمات درجة الحرارة شارع سعد زغلول فصل الكهرباء كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مدينة دسوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

بعد حبسهم وضبط وإحضار آخرين ..النيابة العامة تكشف تفاصيل وكميات أطنان السكر المضبوط

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ .. مواعيد وأماكن فصل الكهرباء في بيلا

غداً.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بدسوق في كفر الشيخ

مشاجرة عائلية.. شقيقان يدفعان حياتهما ثمنا لخلافات الميراث في كفر الشيخ

لمشاركتهم في «العباقرة».. وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بفريق مدرسة إبشان الثانوية

محاضر ضد المخالفين.. إزالة 4 تعديات في مهدها بـ كفر الشيخ

مياه كفر الشيخ: اصطفاف معدات الشركة استعداداً لموسم الشتاء والأمطار.. صور

كفر الشيخ.. إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية في دسوق

كفر الشيخ.. دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعشائر الجوالة بمراكز شباب فوة

ترشيحاتنا

حكم الحلف بالمصحف كذبا وما كفارته.. الإفتاء توضح

رسالة غامضة لـ كهربا على إنستجرام.. شاهد

حسام حسن يهاجم هذا اللاعب بقوة: طلعت تشتكي بدل ما تشكرني

غير رسمي| اجتماع أوروبي 20 نوفمبر للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

ماذا قال النبي عن أعظم آية في القرآن.. يغفل عنها الكثيرون

الاحتلال الإسرائيلي ينفي طلب إخلاء مستشفى الشفاء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انفصالهما| قصة حب طارق صبري وشيري عادل.. والأصدقاء تساءلوا ليه التسرع

في عيد ميلادها الـ 47...فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي |شاهد

لعلاج متلازمة القولون العصبي.. اتبع هذه النصائح الفعالة

جمال شعبان يوجه رسالة ضرورية لأطباء القلب| تعرف عليها

فيديو

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ