عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر حاشد لـ مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ لدعم الرئيس السيسي.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة كفر الشيخ مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بحضور الآلاف من أبناء المحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمنطقة أرض المطار بمدينة كفر الشيخ .
حضر المؤتمر الجماهيري، المهندس عبد الحميد دمرداش الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة والأمناء المساعدين بالمحافظة، الدكتور على أبو شوشة وعصام عبد الغفار، وتوفيق أبو أحمد ومحمد الغنام وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالكامل وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالي المحافظة وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وعقب السلام الجمهوري بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ نصر أبو الجلاجل، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

ورحب المهندس فوزي الرفاعي أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة بالحضور، ثم تحدث عن التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية والتي لا يستطيع مجابهتها إلا الرئيس السيسي.
أضاف "الرفاعي"، جئنا اليوم لنقول للرئيس السيسي نحن معك باريس لنكمل مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض مصر.


وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ في كلمته أن التاريخ سيكتب بحروف من نور اسم الرئيس السيسي، هذا الرجل الذى حمل روحه على كتفه لإعادة هذا الوطن إلى أهله بعد اختطافه قبل ثورة يونيو، رجلا على قدر عظمة التاريخ وعبقرية الجغرافيا والمكان وأصالة المصريين نختار السيسى لنستكمل البناء وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التى تبناها الرئيس السيسى.

وفى كلمته، قال المهندس عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد بالجمهورية، إن مستقبل وطن أكبر حزب سياسي فى مصر مشيداً بالتنظيم قائلا: الحمد لله اطمئنيت لهذا العدد الكبير بالمؤتمر، فنحن نؤيد الرئيس لأن إنجازاته واضحة على مستوى كل القطاعات البلد كانت "مهلهلة" مشتتة صراعات ولا أمن ولا استقرار وهناك صراع بين فئات الشعب وقتها وبعد تولى الرئيس دخل فى كل الملفات الشائكة وفى كل القطاعات دخل بقوة فى كل القطاعات لكن هتكلم عن بعض الحاجات مثل تسليح الجيش و100 مليون صحة واكتشاف الغاز والمشروعات الزراعية

وتحدث الشيخ عطا بسيونى وكيل وزارة الأوقاف قائلا ابدأ بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- من أصبح منكم آمناً فى سربه لديه قوت يومه فقد حيزت له الدنيا والحمد لله إن مصر الأمن والأمان بفضل الله ثم القيادة السياسية الحكيمة، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشرطتها وشعبها ونرى فى كل يوم إنجازات عديدة.

وقال القمص ياكوبس أسعد، كاهن كنيسة البابا كيرلس وماري مينا وعضو بيت العائلة اسمحوا لي أن أتكلم باسم شعب مصر وليس الكنيسة فقد حاول الأعداء إثارة فتنة ولكن شعب مصر سيظل يداً واحدة فعندما تسلم الرئيس السيسي المسئولية كانت مصر مهلهلة والرئيس قال معى شعب مصر وكان لا يوجد تعليم ولا صحة ولا مشروعات قومية وبدأ الرئيس يعمل على جميع المحاور في الداخل والخارج وأصبح يعمل ثم يعلن وليس العكس وأصبح لدينا مشروعات عملاقة عديدة في جميع المجالات وفي محافظة كفر الشيخ مشروعات كثيرة منها وعلينا أن ننظر إلى الدول المحيطة ومنظر لمصر ونعرف قيمة هذا الرجل الذي أعطاه الله الحكمة ونحن نقف وراء الرئيس الذي حافظ وصان أرض مصر المحروسة، ولذا أقول لكم إن أيام الانتخابات هي أيام رد الجميل للرئيس.

وأكد الدكتور عبد الناصر الشهاوي مدير المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ قائلا: اجتمعنا اليوم لنعلن للعالم أجمع في هذه الحقبة التي يمر بها العالم العربي والإسلامي هذه الفترة تتطلب أن نتكاتف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالاتحاد قوة، والتشرذم والتناحر والفرقة ضيعت الدول المجاورة والأعداء يخططون لنا ولكن الله سيحفظ مصر وشعبها بقيادة زعيمنا الرئيس السيسي.


وقال توفيق أبو أحمد، الأمين المساعد بالمحافظة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مؤكداً أن حزب مستقبل وطن الكيان الوطنى الشامخ كله خلف الرئيس ونحن جميعا سنخرج فى ايام الانتخابات نقول للرئيس نحن معك وعلى اتم الاستعداد بكوادرنا المنتشرة فى جميع المحافظات والمراكز وندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من كل مكروه اللهم آمين.

وتحدثت غادة النحاس، أمينة المرأة مقدمة الشكر للرئيس على ما قدمه للمرأة المصرية مؤكدة استعداد المرأة فى محافظة كفرالشيخ كما باقى المحافظات للوقوف خلف الرئيس لتحقيق أكبر مشهد سيشهده التاريخ باذن الله فالرئيس أعطى للمرأة جميع المناصب السياسية والتنفيذية وسنرد الجميل بمشيئة الله ونقول نحن معك ياريس وفى ظهرك ياريس

وتحدث اللواء أسامة الإتربي، المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بكفرالشيخ قائلا إن ما قدمه الرئيس السيسى لمصر يستحق منا جميعا أن نتكاتف ونتلاحم ونذهب إلى صناديق الانتخابات لنقول نعم للرئيس السيسى الذى حافظ على أرض مصر وأقام العديد من المشروعات فى كافة المجالات ولا بد من أن يستكمل المسيرة معنا لننعم بالأمن والأمان والاستقرار

وقدم محمد الأجرود أمين عام حزب حماة الوطن بكفرالشيخ فى كلمته الشكر لحزب مستقبل وطن بجميع قياداته قائلاً: إن ما تحقق فى مصر كان يحتاج 90 سنة لتحقيقه، وليس تسع أو عشر سنوات، لافتاً إلى أن محمد على باني مصر الحديثة والرئيس السيسي بانى مصر المعاصرة، فتم تسليح جيشنا الباسل غواصات وطائرات رافال وجميع أنواع الأسلحة ناهيك عن المشروعات الضخمة، فمن يستطيع أن يسد فراغ هذا الرجل، انتخاب الرئيس ضرورة وطنية وضرورة حتمية كنا نعانى بعد اختطاف مصر لولا عناية الله هذا الرجل أكرمنا الله به فى هذا التوقيت ليحفظ الله به مصر ويحفظنا جميعا فلابد أن نقف خلف الرئيس فى الانتخابات.

وقالت هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب  الأحزاب، إن الرئيس السيسي رفض الكثير من العروض من أجل مصر وقال لا في وقت نعاني فيه من أزمة اقتصادية وقبل الانتخابات رفض عروضا كثيرة من أجل مصر والآن الكل يعرف أن مصر قوية ولها قائد قوى عاشت مصر حرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فأقل شيء أن نقول له نعم لاستكمال المسيرة

ومن جانبه، قال اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن الرئيس السيسي كان ينظر إلى المستقبل عندما كان يهتم بتسليح الجيش المصري هل تصورتم لِم لا يتم التفريط في ذرة رمل من سيناء هل نسيتم دماء شهدائكم على أرض سيناء إن كنتم نسيتم فلم ينس عبد الفتاح السيسي أرض سيناء من 2014 وهناك قوى خارجية وداخلية تصدر لنا الإحباط والخونة الذين أشعلوا جميع الدول المجاورة لتطبيق صفقة القرن التي تصدى لها الرئيس فقالت مصر خط أحمر وتصفية فلسطين خط أحمر
فهل هذا الرجل لا يستحق رد الجميل نحن لا نطلب أن تبذلوا أرواحكم في سبيل الوطن نطالبكم فقط بالتواجد أيام الانتخابات لنثبت أن مصر داعمة لقيادتها السياسية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحيا مصر.

IMG-20231118-WA0159
IMG-20231118-WA0159
IMG-20231118-WA0158
IMG-20231118-WA0158
IMG-20231118-WA0157
IMG-20231118-WA0157
IMG-20231118-WA0156
IMG-20231118-WA0156
IMG-20231118-WA0155
IMG-20231118-WA0155
IMG-20231118-WA0154
IMG-20231118-WA0154
IMG-20231118-WA0152
IMG-20231118-WA0152
IMG-20231118-WA0153
IMG-20231118-WA0153
IMG-20231118-WA0151
IMG-20231118-WA0151
IMG-20231118-WA0150
IMG-20231118-WA0150
IMG-20231118-WA0148
IMG-20231118-WA0148
IMG-20231118-WA0149
IMG-20231118-WA0149
IMG-20231118-WA0147
IMG-20231118-WA0147
IMG-20231118-WA0145
IMG-20231118-WA0145
IMG-20231118-WA0146
IMG-20231118-WA0146
IMG-20231118-WA0144
IMG-20231118-WA0144
IMG-20231118-WA0143
IMG-20231118-WA0143
IMG-20231118-WA0142
IMG-20231118-WA0142
IMG-20231118-WA0141
IMG-20231118-WA0141
IMG-20231118-WA0140
IMG-20231118-WA0140
IMG-20231118-WA0135
IMG-20231118-WA0135
IMG-20231118-WA0133
IMG-20231118-WA0133
IMG-20231118-WA0132
IMG-20231118-WA0132
IMG-20231118-WA0131
IMG-20231118-WA0131
IMG-20231118-WA0130
IMG-20231118-WA0130
IMG-20231118-WA0129
IMG-20231118-WA0129
IMG-20231118-WA0128
IMG-20231118-WA0128
IMG-20231118-WA0134
IMG-20231118-WA0134
مصر المحروسة مشروعات عملاقة مدينة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محافظات مجلس النواب والشيوخ للرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

موضوعات متعلقة

أمين مستقبل وطن بكفر الشيخ: نقف جميعاً خلف السيسي ونفخر بإنجازاته.. صور

الآلاف من أهالى كفر الشيخ يشاركون في مؤتمر جماهيرى لدعم السيسي.. صور

كفر الشيخ.. رصف شارع سعد زغلول بدسوق بتكلفة 4 ملايين جنيه |صور

كفر الشيخ .. مواعيد وأماكن فصل الكهرباء في بيلا

غداً.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بدسوق في كفر الشيخ

مشاجرة عائلية.. شقيقان يدفعان حياتهما ثمنا لخلافات الميراث في كفر الشيخ

لمشاركتهم في «العباقرة».. وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بفريق مدرسة إبشان الثانوية

محاضر ضد المخالفين.. إزالة 4 تعديات في مهدها بـ كفر الشيخ

ترشيحاتنا

نتيجة غير مسبوقة.. رقم قياسي في فوز فرنسا على جبل طارق 14 - 0

التموين: ليس لدينا أزمة سكر والمخزون يكفي.. فيديو

مستوى استثنائي.. لاعب أرسنال الشاب يسجل 10 أهداف في مرمى ليفربول

كيليان مبابي يسجل رقماً قياسياً جديداً مع المنتخب الفرنسي.. ما هو؟

مهرجان أهداف.. فرنسا تسحق جبل طارق بـ14 هدفا دون رد بتصفيات اليورو

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. تعطيل الدراسة في محافظتين اليوم بسبب الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البصارة المصرية

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

فيديو

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ