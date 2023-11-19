مؤتمر حاشد لـ مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ لدعم الرئيس السيسي.. صور

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة كفر الشيخ مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بحضور الآلاف من أبناء المحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمنطقة أرض المطار بمدينة كفر الشيخ .

حضر المؤتمر الجماهيري، المهندس عبد الحميد دمرداش الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة والأمناء المساعدين بالمحافظة، الدكتور على أبو شوشة وعصام عبد الغفار، وتوفيق أبو أحمد ومحمد الغنام وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالكامل وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالي المحافظة وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وعقب السلام الجمهوري بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ نصر أبو الجلاجل، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

ورحب المهندس فوزي الرفاعي أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة بالحضور، ثم تحدث عن التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية والتي لا يستطيع مجابهتها إلا الرئيس السيسي.

أضاف "الرفاعي"، جئنا اليوم لنقول للرئيس السيسي نحن معك باريس لنكمل مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض مصر.



وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ في كلمته أن التاريخ سيكتب بحروف من نور اسم الرئيس السيسي، هذا الرجل الذى حمل روحه على كتفه لإعادة هذا الوطن إلى أهله بعد اختطافه قبل ثورة يونيو، رجلا على قدر عظمة التاريخ وعبقرية الجغرافيا والمكان وأصالة المصريين نختار السيسى لنستكمل البناء وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التى تبناها الرئيس السيسى.

وفى كلمته، قال المهندس عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد بالجمهورية، إن مستقبل وطن أكبر حزب سياسي فى مصر مشيداً بالتنظيم قائلا: الحمد لله اطمئنيت لهذا العدد الكبير بالمؤتمر، فنحن نؤيد الرئيس لأن إنجازاته واضحة على مستوى كل القطاعات البلد كانت "مهلهلة" مشتتة صراعات ولا أمن ولا استقرار وهناك صراع بين فئات الشعب وقتها وبعد تولى الرئيس دخل فى كل الملفات الشائكة وفى كل القطاعات دخل بقوة فى كل القطاعات لكن هتكلم عن بعض الحاجات مثل تسليح الجيش و100 مليون صحة واكتشاف الغاز والمشروعات الزراعية

وتحدث الشيخ عطا بسيونى وكيل وزارة الأوقاف قائلا ابدأ بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- من أصبح منكم آمناً فى سربه لديه قوت يومه فقد حيزت له الدنيا والحمد لله إن مصر الأمن والأمان بفضل الله ثم القيادة السياسية الحكيمة، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشرطتها وشعبها ونرى فى كل يوم إنجازات عديدة.

وقال القمص ياكوبس أسعد، كاهن كنيسة البابا كيرلس وماري مينا وعضو بيت العائلة اسمحوا لي أن أتكلم باسم شعب مصر وليس الكنيسة فقد حاول الأعداء إثارة فتنة ولكن شعب مصر سيظل يداً واحدة فعندما تسلم الرئيس السيسي المسئولية كانت مصر مهلهلة والرئيس قال معى شعب مصر وكان لا يوجد تعليم ولا صحة ولا مشروعات قومية وبدأ الرئيس يعمل على جميع المحاور في الداخل والخارج وأصبح يعمل ثم يعلن وليس العكس وأصبح لدينا مشروعات عملاقة عديدة في جميع المجالات وفي محافظة كفر الشيخ مشروعات كثيرة منها وعلينا أن ننظر إلى الدول المحيطة ومنظر لمصر ونعرف قيمة هذا الرجل الذي أعطاه الله الحكمة ونحن نقف وراء الرئيس الذي حافظ وصان أرض مصر المحروسة، ولذا أقول لكم إن أيام الانتخابات هي أيام رد الجميل للرئيس.

وأكد الدكتور عبد الناصر الشهاوي مدير المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ قائلا: اجتمعنا اليوم لنعلن للعالم أجمع في هذه الحقبة التي يمر بها العالم العربي والإسلامي هذه الفترة تتطلب أن نتكاتف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالاتحاد قوة، والتشرذم والتناحر والفرقة ضيعت الدول المجاورة والأعداء يخططون لنا ولكن الله سيحفظ مصر وشعبها بقيادة زعيمنا الرئيس السيسي.



وقال توفيق أبو أحمد، الأمين المساعد بالمحافظة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مؤكداً أن حزب مستقبل وطن الكيان الوطنى الشامخ كله خلف الرئيس ونحن جميعا سنخرج فى ايام الانتخابات نقول للرئيس نحن معك وعلى اتم الاستعداد بكوادرنا المنتشرة فى جميع المحافظات والمراكز وندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من كل مكروه اللهم آمين.

وتحدثت غادة النحاس، أمينة المرأة مقدمة الشكر للرئيس على ما قدمه للمرأة المصرية مؤكدة استعداد المرأة فى محافظة كفرالشيخ كما باقى المحافظات للوقوف خلف الرئيس لتحقيق أكبر مشهد سيشهده التاريخ باذن الله فالرئيس أعطى للمرأة جميع المناصب السياسية والتنفيذية وسنرد الجميل بمشيئة الله ونقول نحن معك ياريس وفى ظهرك ياريس

وتحدث اللواء أسامة الإتربي، المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بكفرالشيخ قائلا إن ما قدمه الرئيس السيسى لمصر يستحق منا جميعا أن نتكاتف ونتلاحم ونذهب إلى صناديق الانتخابات لنقول نعم للرئيس السيسى الذى حافظ على أرض مصر وأقام العديد من المشروعات فى كافة المجالات ولا بد من أن يستكمل المسيرة معنا لننعم بالأمن والأمان والاستقرار

وقدم محمد الأجرود أمين عام حزب حماة الوطن بكفرالشيخ فى كلمته الشكر لحزب مستقبل وطن بجميع قياداته قائلاً: إن ما تحقق فى مصر كان يحتاج 90 سنة لتحقيقه، وليس تسع أو عشر سنوات، لافتاً إلى أن محمد على باني مصر الحديثة والرئيس السيسي بانى مصر المعاصرة، فتم تسليح جيشنا الباسل غواصات وطائرات رافال وجميع أنواع الأسلحة ناهيك عن المشروعات الضخمة، فمن يستطيع أن يسد فراغ هذا الرجل، انتخاب الرئيس ضرورة وطنية وضرورة حتمية كنا نعانى بعد اختطاف مصر لولا عناية الله هذا الرجل أكرمنا الله به فى هذا التوقيت ليحفظ الله به مصر ويحفظنا جميعا فلابد أن نقف خلف الرئيس فى الانتخابات.

وقالت هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الرئيس السيسي رفض الكثير من العروض من أجل مصر وقال لا في وقت نعاني فيه من أزمة اقتصادية وقبل الانتخابات رفض عروضا كثيرة من أجل مصر والآن الكل يعرف أن مصر قوية ولها قائد قوى عاشت مصر حرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فأقل شيء أن نقول له نعم لاستكمال المسيرة

ومن جانبه، قال اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن الرئيس السيسي كان ينظر إلى المستقبل عندما كان يهتم بتسليح الجيش المصري هل تصورتم لِم لا يتم التفريط في ذرة رمل من سيناء هل نسيتم دماء شهدائكم على أرض سيناء إن كنتم نسيتم فلم ينس عبد الفتاح السيسي أرض سيناء من 2014 وهناك قوى خارجية وداخلية تصدر لنا الإحباط والخونة الذين أشعلوا جميع الدول المجاورة لتطبيق صفقة القرن التي تصدى لها الرئيس فقالت مصر خط أحمر وتصفية فلسطين خط أحمر

فهل هذا الرجل لا يستحق رد الجميل نحن لا نطلب أن تبذلوا أرواحكم في سبيل الوطن نطالبكم فقط بالتواجد أيام الانتخابات لنثبت أن مصر داعمة لقيادتها السياسية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحيا مصر.

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