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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه كفر الشيخ: رفع حالة الطوارئ وانتشار معدات الشركة لشفط الأمطار.. صور

سحب مياه الأمطار
سحب مياه الأمطار

أعلن اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، رفع حالة الطوارئ وانتشار جميع معدات الشركة لسحب مياه الأمطار من جميع مراكز المحافظة.

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أوضح رئيس الشركة، أن هناك  تنسيقاً كاملاً بين جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة ومجالس المدن، للعمل على رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة.

وكانت محافظة كفر الشيخ، شهدت طقساً غير مستقر، وذلك إثر هطول الأمطار الغزيرة على المدن الساحلية في شمال المحافظة، فضلاً عن توقف حركة الصيد بالبرلس لسوء الأحوال الجوية.

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أهالي كفر الشيخ الأمطار الغزيرة الصرف الصحى تجمعات مياه الأمطار هطول الأمطار الغزيرة توقف حركة الصيد

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