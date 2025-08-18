سيظل منهلا لطلاب العلم.. شيخ الأزهر ينعى عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق الأسبق

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم الجليل الدكتور صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الحاصل على وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، والذي وافته المنية اليوم الاثنين، بعد رحلة حافلة بالعطاء في خدمة اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم.

وأكِّد الأزهر أن العالم الراحل كان أنموذجًا في الجد والاجتهاد والحرص على طلب العلم ونشر علوم اللغة العربية، وترك إرثًا علميًّا سيظل منهلًا لطلاب العلوم والباحثين في علوم اللغة والشريعة.

والأزهر إذ ينعى الفقيد الراحل؛ فإنه يتقدَّم بخالص العزاء لأسرته وطلابه وزملائه في كليات اللغة العربية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.