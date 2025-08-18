قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
نائب رئيس القنوات الإقليمية: شيخ الأزهر يقدم القدوة والمثل للجميع في نشر الفكر المستنير والتقارب بين الشعوب

أكد الإعلامي الدكتور خالد فتح الله، نائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يرعى دومًا كل الأفكار والمشروعات التي تسهم في بناء الإنسان ونشر الثقافة والفكر المستنير والتقارب بين الشعوب، مقدمًا القدوة والمثل للجميع.

وأوضح الدكتور فتح الله، خلال كلمته في احتفالية تكريم الفائزين بمسابقة (ثقافة بلادي) في موسمها الثاني، أنَّ هذه المسابقة فتحت آفاقًا رحبة أمام الشباب للتعبير عن إبداعاتهم، وحققت أهدافها بجدارة، حيث تركت أثرًا بارزًا بين المشاركين، وأسهمت في ترسيخ قيم المودة بينهم، والتي تجلت في الأعمال المقدمة، وجسدت حوارا إنسانيا راقيا بين الثقافات.

وأضاف الدكتور فتح الله أنَّ مصر في حاجة إلى جهود جميع أبنائها المخلصين، متكاتفين على الدرب الصحيح، مساندين للحق، مدافعين عن وحدة الوطن وكرامته، مؤكدًا أن طلاب الأزهر الشريف كانوا خير سفراء لبلدنا مصر وأفضل تعبير عن قيمنا وحضارتنا.

وأعرب نائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية عن شكره لمجمع البحوث الإسلامية على إتاحة الفرصة له ولزملائه في لجنة التحكيم للمشاركة في هذه التجربة، مؤكدًا أنَّ الوقت الذي قضوه مع المتسابقين ومناقشتهم لم يكن وقتًا ضائعًا، بل كان حوارًا بنّاءً أضاف الكثير لكل مشارك.

ونظم مجمع البحوث الإسلامية اليوم احتفالية لتكريم الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة «ثقافة بلادي»، التي نظمها في مجمع البحوث الإسلامية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحضور علماء وقيادات الأزهر وعلى رأسه فضيلة أ.د محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وحضور الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وعدد من السفراء والشخصيات الأكاديمية والثقافية والإعلامية، في أجواء تعكس مكانة المسابقة وقيمتها الثقافية والمعرفية.

