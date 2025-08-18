وكيل الأزهر ووزير الثقافة يكرمان الفائزين في مسابقة ثقافة بلادي |صور

كرّم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، الطلاب الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة "ثقافة بلادي"، والتي شهدت مشاركة واسعة من طلاب يمثلون 60 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتوزعت الجوائز على خمسة مستويات، حيث حصل الفائزون على جوائز مالية قيمة، وجاءت نتائج المراكز الأولى كالتالي:

المستوى الأول: نور عمرو محمد (مصر)، سيلا عائشة (كوت ديفوار).

المستوى الثاني: سندس محسن يحيى (مصر)، أيو سفيرة انديراتاما (إندونيسيا).

المستوى الثالث: مريم محمد علي (مصر)، حبيبة سليمان حسن (السودان).

المستوى الرابع: أحمد هادي علي (مصر)، مرتضى حسن (بنجلاديش).

المستوى الخامس: عمر أحمد محمد حامد (مصر)، محمد شبير أحمد (بنجلاديش).

وأكد وكيل الأزهر أن المسابقة تجسد رسالة الأزهر في نشر الثقافة والمعرفة وربط الشباب بهويتهم وقيمهم الأصيلة، مشيدًا بما قدمه المشاركون من إبداعات تعكس الوعي والارتباط بالوطن.

فيما أعرب وزير الثقافة عن اعتزازه بالتعاون المثمر بين الأزهر والوزارة في دعم الأنشطة الإبداعية التي تعزز الانتماء وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب في مصر والعالم.