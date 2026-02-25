أنت لاعب وليس مدربا.. نجم الزمالك السابق يهاجم عبدالله السعيد

وجه أحمد دويدار نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات لعبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، بسبب انفعال الأخير بعد استبداله فى مباراة زد، بالدوري.

وكان قد اعترض عبدالله السعيد، على قرار معتمد جمال، المدير الفنى للزمالك، باستبداله فى الدقيقة 75 من مباراة الزمالك وزد والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وكتب دويدار في تدوينه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “المرة اللي فاتت مع حسام عبد المجيد ودلوقتي زعلان وقرفان صلي على النبي كدة ومتقوليش حماس وروح اشوفه في الملعب”.

وأضاف: “انت المفروض الكبيير والقدوة.. انت لاعب وليس مدرب”.