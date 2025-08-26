قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أستاذ بالأزهر: العامية المصرية نتاج عبقرية وخصوصية وهوية فريدة لشعبها

الدكتور غانم السعيد
الدكتور غانم السعيد

أجاب الدكتور غانم السعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، على سؤال حول تميّز اللغة العامية المصرية وأصولها، مؤكداً أن الشعب المصري يمتلك قدرة إبداعية وابتكارية انعكست على لغته اليومية.

وأوضح السعيد، خلال تصريح، أن خصوصية مصر التاريخية والجغرافية، وموقعها الاستراتيجي، جعلاها محطة التقاء للشعوب، فامتص المصريون من هذه الثقافات واحتضنوها، ثم صاغوا منها مفرداتهم الخاصة التي عبرت عن هويتهم وتدينهم الفطري.

وأضاف أن استقرار المصريين على ضفاف النيل، وما وفره لهم من يسر وسهولة في المعايشة، انعكس على لغتهم التي اتسمت بالبساطة والوضوح، حتى أصبحت العامية المصرية لغة سهلة منحوته من الفصحى، لكنها تظل ممتدة الجذور في اللغة العربية.

وأشار الدكتور السعيد إلى أن المصريين أبدعوا في توظيف اللغة بحسب المواقف اليومية، فلكل مناسبة كلماتها وخصوصيتها، سواء في التهاني أو التحية أو غيرها من المواقف الاجتماعية، وهي كلمات يفهمها المصريون فيما بينهم، لكنها تبقى عصيّة على الفهم الكامل لغيرهم إلا إذا عاش بينهم وشاركهم ثقافتهم.

وأكد أن العامية المصرية تعكس الهوية المصرية بكل وضوح، إذ امتزجت فيها الأصالة العربية مع روح الابتكار الشعبي، لتصبح لغة تواصل يومية تحمل في طياتها ملامح التدين، واليسر، والحكمة التي عُرفت بها الشخصية المصرية عبر العصور.

غانم السعيد الأزهر الألفاظ العربية العبارات الشهيرة اللغة العامية

