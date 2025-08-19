عالم بالأوقاف: اللغة العربية والقرآن ركيزة الهوية الوطنية المصرية

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، من علماء وزارة الأوقاف، أن الهوية الوطنية المصرية تمتاز بخصوصية فريدة عبر التاريخ، حيث تجمع بين الانتماء للوطن والتدين الفطري والتكافل الإنساني، قائلًا: إن ما يعبر عنه الأطفال من رغبة في التبرع للفقراء والمحتاجين عند الفوز بالمسابقات الدينية والثقافية يعد انعكاسًا واضحًا لجوهر الهوية الوطنية التي تقوم على الرحمة والتكافل الاجتماعي.

وأوضح عبد العزيز، خلال تصريح، أن مقومات الهوية المصرية تتجلى في التاريخ العريق والجغرافيا المميزة واللغة العربية والمعتقدات الدينية والمحاور الاقتصادية، مشيرًا إلى أن شخصية المصري متجذرة في التدين وحب العمران وإكرام الإنسان.

وأضاف أن الحضارات المتعاقبة، سواء المصرية القديمة أو اليونانية أو الإسلامية أو المسيحية، أكدت جميعها هذا البعد الإيماني لدى المصريين وإيمانهم بالحياة الأخروية والثواب والعقاب.

وأشار إلى أن التاريخ الممتد لأكثر من سبعة آلاف عام يعكس عظمة الشخصية المصرية، لافتًا إلى أن نزول القرآن الكريم بلغة عربية مبينة هو أعظم تكريم للغة العربية، ويؤكد دورها الأساسي في ترسيخ الهوية الوطنية.

وشدد عبد العزيز على أن اللغة تمثل الركيزة الأساسية للهوية، كونها وسيلة للتواصل والتفاهم والمعرفة بين البشر، موضحًا أن اللغة العربية تحظى بمكانة خاصة لارتباطها بالقرآن الكريم، داعيًا إلى التمسك بها وتعظيمها إلى جانب الانفتاح على تعلم اللغات الأخرى.

وأضاف أن علماء اللغة يؤكدون أن إتقان العربية يساعد على تعلم اللغات الأخرى بسهولة، كما أن تعلم القرآن الكريم يعزز إتقان مفردات العربية وفهمها بعمق. وبيّن أن الأجيال المصرية في الماضي اكتسبت العربية بالفطرة من خلال المدارس والكتاتيب، ما جعلها لغة راسخة في وجدانهم دون الحاجة إلى تعلم القواعد في البداية.

وأكد عبد العزيز، على أن الحفاظ على اللغة العربية والاعتزاز بها هو حفاظ على الهوية الوطنية ذاتها، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المؤسسات التعليمية والدعوية في دعم هذا التوجه وغرس محبة اللغة في نفوس الأجيال الجديدة.