قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025
طقس الأربعاء .. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تؤثر على هذه المحافظات
الكبير وقف جنبك.. تعليق مثير من الاتحاد السكندري بعد الفوز على الإسماعيلي
الحكاية وما فيها.. قصة أرض نادي الزمالك من البداية إلى النهاية
فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم
راغب علامة يقبل مراسلة قناة ويمازحها: "إذا بستِك بيبطلوا يطلعوني عندكوا؟
الرعاية الصحية: حصلنا على سبع اعتمادات دولية لمستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي
موجها نصيحة للشباب.. ماذا قال محمد صلاح عن أدائه مع ليفربول؟
الإعادة بانتخابات الشيوخ.. غرامة كبرى لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين
قريطم: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب التطبيق الفعلي
البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هشام عبد العزيز: اللغة العربية هي وعاء الهوية المصرية والانفتاح ليس على حسابها

الشيخ هشام عبد العزيز
الشيخ هشام عبد العزيز
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، من علماء وزارة الأوقاف، أن الحفاظ على الهوية الوطنية يبدأ من الاعتزاز باللغة العربية، بوصفها لغة القرآن الكريم وأساس الانتماء الأصيل لكل مصري وعربي.

وقال هشام عبد العزيز، خلال تصريح، إن الإنسان المصري، أينما حلّ وارتحل، يظل يحمل في داخله هذه الهوية الراسخة التي تمثل شرفًا وعنوانًا لانتمائه.

وأشار إلى أن الانفتاح على العالم وتعلم لغات أخرى أمر مهم وضروري لمواكبة العصر، لكن الخطورة تكمن في أن يكون ذلك على حساب اللغة العربية، وهو ما يعد سلخًا من الهوية الوطنية وطمسًا لأصالتنا الثقافية والدينية.

وأضاف أن التاريخ يشهد كيف كان العالم يتسابق قديمًا إلى تعلم العربية لما فيها من جماليات وروحانيات، ولأنها لغة القرآن الكريم التي تجمع بين البلاغة والمعاني العظيمة. موضحًا أن القرآن ليس مجرد كلمات تُقرأ، بل هو كون مسطور، يكشف أسرار الحياة والوجود.

وأوضح أن عودة بعض المدارس والجامعات إلى الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم، بل والرجوع إلى فكرة "الكتاتيب"، يمثل خطوة مهمة لإعادة ترسيخ الهوية والاعتزاز بالانتماء. وانتقد في الوقت نفسه بعض المؤسسات التعليمية الخاصة التي تعتمد بشكل شبه كامل على لغات أجنبية، معتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا للهوية المصرية والعربية.

وشدد د. عبد العزيز على أهمية تعليم النشء علم التجويد والمقامات القرآنية، باعتبارها مدرسة رفيعة لتذوق جماليات اللغة العربية وتحصيل معانيها العميقة، فضلًا عن أثرها الروحي والوجداني في الارتقاء بالنفس.

وأكد أن المطلوب هو التوازن: "نعم نتعلم لغات العالم وننفتح على الثقافات المختلفة، لكن يبقى الأصل أن نتمسك بلغتنا العربية ونجعلها في المرتبة الأولى؛ فمن يتخلى عن لغته يتخلى عن هويته الوطنية".
 

هشام عبد العزيز وزارة الأوقاف الهوية الوطنية اللغة العربية القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

احتباس البول

أعراض احتباس البول وعلاقته بمرض السرطان

أعراض نقص فيتامين د

يسبب الكساح والتعب والاكتئاب.. نقص هذا الفيتامين يدمر قوتك

التكييف

تحذير .. التكييف ينقل مرضا خطيرا تسبب في وفاة الأشخاص في أمريكا| تفاصيل

بالصور

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

يدخل في البرجر والحلويات.. طعام غريب يمنع أمراض القلب

البرجر
البرجر
البرجر

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

بتموت والناس مش بتبطلها.. اعرف إزاى تاكل الشعرية سريعة التحضير بدون أضرار

الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير

فيديو

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد