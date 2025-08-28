قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلال عطية.. أنظار أوروبا تتجه نحو موهبة الأهلي الصاعدة
وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر بمجالات متعددة وتبادلنا التجاري تجاوز 54%
«عبدالعاطي»: العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً ملحوظاً.. وزيادة التبادل التجاري مع قطر بنسبة 54%
مصادر طبية: 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
مصادر طبية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بغزة
أسامة الشاهد: خطة التنمية ورؤية الحكومة 2030 تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار
قرار عاجل من محكمة الجنايات ضد أموال سوزي الأردنية
الأزهر يعلن عن حاجته للتعاقد على 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم
فرنسا تدرس فتح سفارة لها في رام الله
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن أموال التيك توكر شاكر محظور
ديني

شيخ الأزهر: من الضروري رفع مستوى مقدمي الخدمات الغذائية للالتزام بالمعايير الصحية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر،
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر،
محمد شحتة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال تحسين الخدمات الغذائية المقدمة لطلاب الأزهر.

وفي بداية اللقاء، استعرض رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدور والمهام التي تضطلع بها الهيئة لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على الرقابة فحسب، بل يتعداه إلى فتح أسواق لتصدير المنتجات المصرية، وتشجيع المنتجين على الارتقاء بمعايير الجودة، كما أوضح أن الهيئة أصدرت دليلاً استرشاديًّا للعاملين بالمطابخ المركزية في المؤسسات والجامعات والمدن الجامعية، مع تنفيذ حملات دورية لسحب العينات الغذائية وفحصها، حفاظًا على صحة الطلاب والمواطنين.

وأكد الدكتور طارق الهوبي تطلع الهيئة للتعاون مع المدن الجامعية التابعة للأزهر الشريف، من خلال الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المطابخ المركزية للطلاب المصريين وطلاب مدن البعوث الإسلامية، باعتبار ذلك دورًا مكملاً للجهود التي يبذلها الأزهر في رعاية أبنائه، مشيرا إلى أن الهيئة لديها حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة، تضمن رفع مستوى الكوادر العاملة في هذه المطابخ، مصرحا: «نسعى لتقديم نموذج ناجح من داخل الأزهر يمكن تعميمه لاحقًا على مختلف الجامعات المصرية».

ومن جهته، أشار شيخ الأزهر إلى أهمية دور الهيئات الرقابية، وخاصة تلك المعنية بصحة المواطنين، لافتًا إلى أن الواقع العملي يُظهر أحيانًا فجوة بين الفكرة والتطبيق، الأمر الذي يتطلب رفع الوعي المجتمعي بأهمية هذه الهيئات، وتعزيز الثقة بينها وبين الجمهور، كما أكد فضيلته ضرورة رفع مستوى وعي العاملين ومقدمي الخدمات الغذائية بالالتزام بالقواعد والمعايير الصحية، لما لذلك من أثر مباشر على حياة الناس.

ورحب شيخ الأزهر بالتعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمطابخ المركزية بالمدن الجامعية الأزهرية، مؤكدًا أن طلاب الأزهر أمانة في أعناقنا، ويجب أن يحظوا بأقصى درجات الرعاية والاهتمام، حتى يتفرغوا لتحصيل العلوم والمعارف والآداب، وأضاف فضيلته: «نحرص على تهيئة بيئة صحية وآمنة لأبنائنا الطلاب، فهم أمل الأمة ومستقبل نهضتها».

شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب مشيخة الأزهر الأزهر الهيئة القومية لسلامة الغذاء

بيطري الشرقية
جنازة عاطف كامل
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
تموين الشرقية
