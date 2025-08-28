منظمة خريجي الأزهر تناقش «آليات تفكيك الفكر المُتطرف» في سلسلة ورش للطلاب الوافدين

تعقد المنظمة سلسلة من ورش العمل، بعنوان: "تفكيك الفكر المتطرف وترسيخ الفكر الأزهري"، وذلك بمشاركة (50) طالبًا وافدًا من مختلف الجنسيات.

ويأتي ذلك في إطار حرص المنظمة العالمية لخريجي الأزهر على دعم ورعاية الطلاب الوافدين، وتأكيدًا على دور الأزهر الشريف في نشر الوسطية، وترسيخ الفكر المعتدل.

تعقد الورش بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ويحاضر بها نخبة من الأساتذة والعلماء المتخصصين، وتهدف هذه الورش إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، والتأكيد على قيم التسامح والتعايش، فضلًا عن إبراز رسالة الأزهر الشريف كمنارة علمية وفكرية عالمية، في مواجهة التطرف والغلو.

من جانبه حذَّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تنامي مؤشرات التغلغل الإرهابي في دول أمريكا اللاتينية، بعدما تحولت القارة، التي كانت حتى وقت قريب بعيدة عن دوائر نشاط التنظيمات المتطرفة، إلى ساحة جديدة تعتمد على استراتيجية "الذئاب المنفردة" والتجنيد عبر الفضاء الرقمي.

وأكد المرصد، في تقرير لوحدة الرصد باللغة الإسبانية، أن تنظيم داعش استغل خسائره في الشرق الأوسط ليعيد نشر دعايته المظلمة في بيئات أقل استعدادًا أمنيًّا، وأكثر قابلية لخطابه المتطرف، مستفيدًا من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة، واتساع الفجوة بين الشباب والمؤسسات التعليمية والثقافية.