رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري لبحث مجالات التعاون المشترك
"الوزير":وصول أوناش عملاقة لتعزيز قدرات محطة "هاتشيسون" بميناء السخنة | بث مباشر
الغندور: "الحكم الإسباني هيحكم المباراة غصب عن بيراميدز حتى لو اعترض"
قبل وفاته.. شاهد ماذا قال اللواء شريف زهير لـ الرئيس السيسي؟
من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل
جيش الاحتلال: سلاح الجو يتصدى لطائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
حكاية عمار.. طفل سوهاج يرحل شهيدًا للشجاعة ببورسعيد
1367لجنة.. استمرار التصويت باليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..غرامة 500 جنيه عقوبة عدم التصويت
مرسى مطروح تحدد شواطئ غير مسموح نزول البحر فيها.. اعرف التفاصيل
الإيجار التمليكي2025.. شروط تخصيص شقة بديلة لـ الايجار القديم
برلمانية: دخول الكتان مرحلة التصنيع بدلًا من تصديره خامًا «ضرورة» لتعزيز المنتج المحلي
ديني

منظمة خريجي الأزهر تناقش «آليات تفكيك الفكر المُتطرف» في سلسلة ورش للطلاب الوافدين

عبد الرحمن محمد

 تعقد المنظمة سلسلة من ورش العمل، بعنوان: "تفكيك الفكر المتطرف وترسيخ الفكر الأزهري"، وذلك بمشاركة (50) طالبًا وافدًا من مختلف الجنسيات.

ويأتي ذلك في إطار حرص المنظمة العالمية لخريجي الأزهر على دعم ورعاية الطلاب الوافدين، وتأكيدًا على دور الأزهر الشريف في نشر الوسطية، وترسيخ الفكر المعتدل.

تعقد الورش بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،  ويحاضر بها نخبة من الأساتذة  والعلماء المتخصصين، وتهدف هذه الورش إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، والتأكيد على قيم التسامح والتعايش، فضلًا عن إبراز رسالة الأزهر الشريف كمنارة علمية وفكرية عالمية، في مواجهة التطرف والغلو.

من جانبه حذَّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تنامي مؤشرات التغلغل الإرهابي في دول أمريكا اللاتينية، بعدما تحولت القارة، التي كانت حتى وقت قريب بعيدة عن دوائر نشاط التنظيمات المتطرفة، إلى ساحة جديدة تعتمد على استراتيجية "الذئاب المنفردة" والتجنيد عبر الفضاء الرقمي.

وأكد المرصد، في تقرير لوحدة الرصد باللغة الإسبانية، أن تنظيم داعش استغل خسائره في الشرق الأوسط ليعيد نشر دعايته المظلمة في بيئات أقل استعدادًا أمنيًّا، وأكثر قابلية لخطابه المتطرف، مستفيدًا من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة، واتساع الفجوة بين الشباب والمؤسسات التعليمية والثقافية.

الفكر المتطرف خريجي الأزهر الأزهر

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

