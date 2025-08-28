قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة
ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي
بفعل سياسات ترامب.. تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض الفائدة
محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن الخير
اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
التخطيط: حرصنا على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام بالموازنة الجديدة
محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات .. تعرّف عليها
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يعلن اعتماد 131 معهدًا جديدًا من هيئة ضمان الجودة

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني
عبد الرحمن محمد

 نجح قطاع المعاهد الأزهرية في الحصول على اعتماد 131 معهدًا جديدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025م.

وتوزعت المعاهد المعتمدة على النحو التالي: 65 معهد رياض أطفال، 35 معهدًا ابتدائيًا، 30 معهدًا إعداديًا وثانويًا، إلى جانب اعتماد مشروط لمعهد الدكتور رجب بدوي.

وفي تصريحاته، أوضح وكيل الأزهر أن هذا الإنجاز يعكس اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بالعملية التعليمية، وحرصه الدائم على تعزيز جودة التعليم الأزهري ليظل متميزًا ومتفردًا في مختلف مراحله.

كما أشار الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن الاعتماد الجديد ثمرة لجهود الإدارات التعليمية والمعاهد في الالتزام بمعايير الجودة، مؤكدًا استمرار القطاع في تنفيذ خططه لتوسيع نطاق الاعتماد بما يتماشى مع رؤية الأزهر المستقبلية.

من ناحية أخرى صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التحويل بين كليات الجامعة بداية من يوم السبت القادم الموافق 30 من أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 25 من سبتمبر القادم 2025م.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، أن التحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات يشمل الباقين للإعادة بالفرق الأولى والإعدادية وفق شروط تتضمن أن يكون التحويل ونقل القيد داخل المنطقة الجغرافية شريطة أن يحصل الطالب أو الطالبة على الحد الأدنى للقبول في الكلية التي يرغب في التحويل إليها عام حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية.

الأزهر الشريف أحمد الطيب محمد الضويني أيمن عبدالغني المعاهد الأزهرية التعليم الأزهري رياض الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

واجب وطني.. «المستقلين الجدد» يدعو للمشاركة في اليوم الثاني لانتخابات «إعادة الشيوخ»

النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية

نائب بالشيوخ: الشعب لفظ الإخوان..والدولة تقود معركة الدفاع عن فلسطين

مجلس الشيوخ

في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ.. شروط فوز المرشحين على الفردي

بالصور

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد