الأزهر يعلن اعتماد 131 معهدًا جديدًا من هيئة ضمان الجودة

نجح قطاع المعاهد الأزهرية في الحصول على اعتماد 131 معهدًا جديدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025م.

وتوزعت المعاهد المعتمدة على النحو التالي: 65 معهد رياض أطفال، 35 معهدًا ابتدائيًا، 30 معهدًا إعداديًا وثانويًا، إلى جانب اعتماد مشروط لمعهد الدكتور رجب بدوي.

وفي تصريحاته، أوضح وكيل الأزهر أن هذا الإنجاز يعكس اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بالعملية التعليمية، وحرصه الدائم على تعزيز جودة التعليم الأزهري ليظل متميزًا ومتفردًا في مختلف مراحله.

كما أشار الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن الاعتماد الجديد ثمرة لجهود الإدارات التعليمية والمعاهد في الالتزام بمعايير الجودة، مؤكدًا استمرار القطاع في تنفيذ خططه لتوسيع نطاق الاعتماد بما يتماشى مع رؤية الأزهر المستقبلية.

من ناحية أخرى صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التحويل بين كليات الجامعة بداية من يوم السبت القادم الموافق 30 من أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 25 من سبتمبر القادم 2025م.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، أن التحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات يشمل الباقين للإعادة بالفرق الأولى والإعدادية وفق شروط تتضمن أن يكون التحويل ونقل القيد داخل المنطقة الجغرافية شريطة أن يحصل الطالب أو الطالبة على الحد الأدنى للقبول في الكلية التي يرغب في التحويل إليها عام حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية.