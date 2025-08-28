مركز الأزهر العالمي للفتوى ينفذ دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج بالمشيخة

ينفذ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دورة تدريبية جديدة ومجانية لتأهيل وتدريب المقبلين على الزواج، وذلك بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، ضمن سلسلة دوراته التي ينفذها برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية، وسط إقبال متزايد من الشباب والفتيات.

وتأتي هذه الدورة في ضوء رؤية الأزهر الشريف بضرورة دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتزويد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسر قوية تقوم على المودة والرحمة والتفاهم.

وتتضمن فعاليات الدورة 10 محاضرات مكثفة، بواقع محاضرتين يوميًّا، يُحاضر فيها نخبة من العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية، إلى جانب علم النفس والاجتماع والتنمية الأسرية، حيث يدمج البرنامج بين البعد الديني والقيمي، والرؤية العلمية والتربوية الحديثة.

ويشمل البرنامج محاور كثيرة أبرزها:

أهمية الأسرة كضرورة دينية واجتماعية.

أهداف الزواج وسبل تكوين أسرة مستقرة.

مهارات التواصل والحوار بين الزوجين.

فنون إدارة الخلافات الزوجية.

طبيعة الحب قبل الزواج وأثر المشاعر في الاختيار.

أسباب عزوف بعض الشباب عن الزواج وكيفية معالجتها.

وأتاح المركز للراغبين في حضور هذه الدورات المجانية التسجيل عبر الاتصال بالخط الساخن 19906 أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، مؤكدًا أن المشاركة متاحة للجميع دون أي رسوم.

ويواصل المركز تنفيذ هذه الدورات بشكل دوري، انطلاقًا من مسؤوليته في تعزيز وعي الشباب المقبلين على الزواج، وإعدادهم لمواجهة التحديات الحياتية، بما يضمن بناء أسر متماسكة تُمثل اللبنة الأولى في نهضة المجتمع.