قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025
أول تعليق من ماكرون على الهجوم الروسي ضد كييف
رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري في مطار العلمين الدولي
برلماني: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات خلال الفترة المقبلة
محمود الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري
ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية مغشوشة داخل مخزن بالقاهرة
شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي
برلمانية: دخول الكتان مرحلة التصنيع بدلًا من تصديره خامًا «ضرورة» لتعزيز المنتج المحلي
كان مركزه باك ليفت.. الغندور يطرح سؤالا هاما بشأن نجم الأهلي
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025
المشي ساعة واحدة أسبوعيًا يقلل مخاطر الوفاة وأزمات القلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة الضحى.. اعرف فضلها ووقتها وعدد ركعاتها

صلاة الضحى
صلاة الضحى
شيماء جمال

صلاة الضحى قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صلاة الأوابين بمعنى التوابين كثيري الرجوع إلى الله، وقد حثنا على أدائها والمواظبة عليها لفضلها وثوابها. 

وقت صلاة الضحى 

يبدأ وقت صلاة الضحى مِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى رُمْحَيْن في عين الناظر إليها -ويُقدر بخمسٍ وعشرين دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس-. 

آخر موعد لأداء صلاة الضحى

وآخر موعد لأدائها فينتهي وقت صلاة الضحى قبل زوال الشمس -ويُقدر بأربع دقائق قبل دخول وقت صلاة الظهر-، مع مراعاة فروق التوقت بحسب إحداثِيَّات المكان.

عدد ركعات صلاة الضحى

للمسلم أن يؤدى صلاة الضحى ركعتين، أو أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانٍ، ويجوز أن يصليها ركعتين ركعتين، ويجعل لكل ركعتين تشهدًا وسلامًا، ويجوز أن يصليها أربعًا أو ثمانٍ بتشهد واحد وسلام.

فضل صلاة الضحى

اقسم رب العزة بها فى سورة الضحى وذلك يدل على فضلها وعظمتها؛ ومن فوائدها:

1- تسد صلاة الضحى الصدقة عن جميع مفاصل الجسم، فالجسم يحتوي على ثلاثمائة وستون مفصلًا وكل مفصل يلزمه صدقة شكرًا لله تعالى على هذه النعم، وصلاة الضحى تسد الصدقة عنها جميعًا.

2- من صلى اثنتي عشر ركعة من صلاة الضحى فإن الله تعالى يبني له بيتًا في الجنة، جاء حديث عن الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلَّم- قال: «من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة»، قال ابن حجر- رحمه الله –في كتابه الفتح: "وهذا الحديث له شواهد يتقوى بها".

3 - نيل أجر الصّدقة؛ فقد رُوي عن النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- أنّه قال: «يُصبح على كلّ سُلامى من أحدكم صدقة؛ فكلّ تسبيحة صدقة، وكلّ تحميدة صدقة، وكلّ تهليلة صدقة، وكلّ تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المُنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى».

4 -كِفاية الله تعالى للمُحافظين على صَلاةِ الضُّحى: عن أبي الدّرداء وأبي ذر، عن رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- فيما رواه عن الله -عز وجل- أنّه قال: «ابن آدم، اركع لي من أول النّهار أربع ركعات أكفِك آخره».

5 - وَصفُ المُحافظين على صلاةِ الضُّحى بالأوّابين: فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام-: «لا يُحافظ على صلاة الضحى إلا أوّاب. قال: وهي صلاة الأوابين».

6- تكون سببا لتكفير الذنوب فقد جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ان رسول الله ﷺ قال: "مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ". (رواه الترمذي).

صلاة الضحى وقت صلاة الضحى صلاة الأوابين آخر موعد لأداء صلاة الضحى أداء صلاة الضحى عدد ركعات صلاة الضحى فضل صلاة الضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

ترشيحاتنا

انتخب واطمّن

الرعاية الصحية: تنفيذ حملة للتأمين الطبي خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025

الدكتورة وسام أبو الفتوح

الأمين العام للصحة النفسية تتقدم بطلب إعتذار عن منصبها |مستند

هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق

قانون العمل الجديد.. مزايا بالجملة تحت رحمة أصحاب الأعمال

بالصور

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد