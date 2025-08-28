اختتام فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا وانطلاق التصفيات بأسيوط والمنوفية الأسبوع المقبل

تختتم اليوم الخميس 28 أغسطس 2025م، فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة «دولة التلاوة» للمجموعة الخامسة، والتي تنظمها وزارة الأوقاف وتضم محافظات: (قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر)، وذلك بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بقنا، بعد يومين من التنافس بين المشاركين في تلاوة كتاب الله عز وجل.

وتنطلق يوم السبت 30 من أغسطس 2025م، فعاليات المجموعة الرابعة بمحافظة أسيوط بمقر مسجد البقلي، التي تستمر حتى الاثنين 1 من سبتمبر 2025م، وتشمل مديريات: (أسيوط – سوهاج – المنيا – الوادي الجديد).

كما تنطلق في التوقيت نفسه فعاليات المجموعة السابعة بمحافظة المنوفية بمقر المركز الثقافي الإسلامي بجوار مسجد الأنصار قبلي شبين الكوم، وتستمر حتى الثلاثاء 2 من سبتمبر 2025م، وتشمل مديريات: (المنوفية – الغربية – كفر الشيخ).

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك فيها أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية؛ لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم، وسط تغطية إعلامية موسعة، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار دعم الجهود الوطنية لاكتشاف المواهب القرآنية وصناعة جيل جديد من القراء المتميزين.