هيروشيما والست لما.. نشاط سينمائي للفنانة ياسمين رئيس بعد عرض ماما وبابا
زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة
ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي
بفعل سياسات ترامب.. تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض الفائدة
محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن الخير
اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
التخطيط: حرصنا على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام بالموازنة الجديدة
محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات .. تعرّف عليها
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

اختتام فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا وانطلاق التصفيات بأسيوط والمنوفية الأسبوع المقبل

عبد الرحمن محمد

تختتم اليوم الخميس 28 أغسطس 2025م، فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة «دولة التلاوة» للمجموعة الخامسة، والتي تنظمها وزارة الأوقاف وتضم محافظات: (قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر)، وذلك بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بقنا، بعد يومين من التنافس بين المشاركين في تلاوة كتاب الله عز وجل.

وتنطلق يوم السبت 30 من أغسطس 2025م، فعاليات المجموعة الرابعة بمحافظة أسيوط بمقر مسجد البقلي، التي تستمر حتى الاثنين 1 من سبتمبر 2025م، وتشمل مديريات: (أسيوط – سوهاج – المنيا – الوادي الجديد).

كما تنطلق في التوقيت نفسه فعاليات المجموعة السابعة بمحافظة المنوفية بمقر المركز الثقافي الإسلامي بجوار مسجد الأنصار قبلي شبين الكوم، وتستمر حتى الثلاثاء 2 من سبتمبر 2025م، وتشمل مديريات: (المنوفية – الغربية – كفر الشيخ).

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك فيها أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية؛ لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم، وسط تغطية إعلامية موسعة، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار دعم الجهود الوطنية لاكتشاف المواهب القرآنية وصناعة جيل جديد من القراء المتميزين.

