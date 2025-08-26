الأوقاف تنظم 690 ندوة للتوعية بمخاطر المخدرات والإدمان

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظمت (690) ندوة علمية بجميع محافظات الجمهورية، بعنوان: "الوقاية من المخدرات والإدمان".

وتناولت الندوات سبل حماية الشباب والأبناء من الانزلاق نحو الإدمان، مع التركيز على توعية الأسرة والمجتمع بأهمية الوقاية، وتعزيز الوعي الديني والاجتماعي لدى الأبناء، وطرق حماية الشباب من المخاطر الصحية والنفسية الناتجة عن تعاطي المخدرات، إضافةً إلى غرس القيم الأخلاقية والتربوية التي تُسهم في تكوين جيل واعٍ ومسئول.

تستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات تعزيز مفهوم المسئولية المجتمعية تجاه الشباب، وتأكيد أهمية التربية الدينية والاجتماعية السليمة كأساس لمنع الانحرافات السلوكية، وبناء علاقات أسرية ومجتمعية متينة، تقوم على القيم الإسلامية العليا من رحمة وتكافل ومودة.

وأكدت الوزارة أن هذه الندوات تعد امتدادًا لسلسلة من الفعاليات الأسبوعية التي تُعقد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية متكاملة.