الأوقاف تطلق برنامجًا صيفيًّا للأطفال بالإسكندرية لتعزيز القيم الدينية والثقافية

شهد مسجد الحديد والصلب بمنطقة البيطاش في محافظة الإسكندرية إطلاق برنامج صيفي مخصص للأطفال، أشرفت على تنظيمه وزارة الأوقاف بتوجيه من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ومتابعة الدكتورة مروة ياسين، مساعدة الوزير لشئون الواعظات.

تولت الواعظة عزيزة أحمد بريقع تقديم فعاليات البرنامج، حيث تناولت جانبًا من سيرة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وما يحمله من قيم أخلاقية وتربوية تسهم في غرس القدوة الحسنة في نفوس النشء.

وتخلل البرنامج مقرأة تعليمية لسورة العلق، جرى خلالها تدريب الأطفال على التلاوة الصحيحة، وتصحيح الأخطاء الشائعة، مع تحفيزهم على الحفظ وفهم المعاني بصورة مبسطة تناسب أعمارهم.

كما تضمن اللقاء أنشطة تفاعلية تهدف إلى ترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتنمية روح الانتماء، وتشجيع الصغار على السلوك الإيجابي في حياتهم اليومية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة مبادرات وزارة الأوقاف التي تسعى إلى استثمار فترة الإجازة الصيفية في أنشطة تعليمية وثقافية بناءة، تعزز من مكانة المساجد كمحاضن تربوية ومراكز إشعاع معرفي تخدم المجتمع.



