ديني

الرواق الأزهري يواصل برنامجه الصيفي النوعي لتعزيز العلوم الشرعية واللغة والمهارات

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

شهد الجامع الأزهر انطلاق فعاليات البرنامج الصيفي النوعي داخل الرواق الأزهري، حيث أعلن عن تنظيم سلسلة من الأنشطة التعليمية والتربوية المتنوعة، التي تهدف إلى الجمع بين علوم القرآن الكريم واللغة العربية والخط والأخلاق الإسلامية في إطار متكامل يخدم مختلف الفئات العمرية.

وأوضح الجامع الأزهر، عبر بث مباشر على صفحته الرسمية، أن البرنامج الصيفي يقوم على خمسة محاور رئيسية: المحور الأول "صحح تلاوتك" المخصص لتوضيح أحكام التجويد وتعليم المشاركين كيفية تحسين أدائهم في قراءة القرآن الكريم، والمحور الثاني "راجع وردك" الذي يتيح مراجعة القرآن كاملًا بمعدل جزء ونصف في كل لقاء لتثبيت الحفظ وتقوية الذاكرة القرآنية، والمحور الثالث "قوِّم لغتك" الذي يركّز على القواعد اللغوية بما يرفع من قدرة الطلاب على التعامل مع النصوص الدينية والبلاغية، والمحور الرابع "حسّن خطك" ويهتم بتعليم مبادئ الخط العربي للحفاظ على الهوية العربية وصقل مهارات الكتابة، أما المحور الخامس "جمّل أخلاقك" فيرسّخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإسلامية الصحيحة.

وأشار البيان إلى أن رابط التسجيل بالبرنامج متاح إلكترونيًا أمام الراغبين في الانضمام.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن البرنامج يأتي ضمن جهود الأزهر الشريف في دعم التعليم الديني والثقافي للفئات من عمر عشر سنوات حتى اثنتين وعشرين سنة، مع إتاحة المشاركة لأولياء الأمور أيضًا، مشددًا على أن الهدف هو تعميق الوعي الديني وتعزيز الثقافة الإسلامية.

فيما أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن البرنامج يسعى إلى استثمار أوقات المشاركين في أنشطة تعليمية راقية تُخرج جيلًا قادرًا على فهم دينه ومؤثرًا في محيطه الاجتماعي، مؤكدًا أن الطلاب سيحصلون على شهادات معتمدة عند اجتياز البرنامج بما يشجعهم على الاستمرار في التعلم.

وقال عودة إن البرنامج النوعي الصيفي يستمر لمدة أربعة أسابيع متواصلة، تبدأ من الأحد 17 أغسطس 2024 وحتى الخميس 11 سبتمبر 2025، وفق جداول زمنية محددة تراعي مختلف الفئات.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

الأزهر الرواق الأزهري البرنامج الصيفي تعليم القرآن تصحيح التلاوة

