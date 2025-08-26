قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو ينتظر موقف الأهلي قبل الذهاب إلى اتحاد الكرة في شكوى الزمالك
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
بتروجيت في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في السكك الحديدية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025
اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.. تعرف عليه
حبس 3 متهمين بصفع المواطنين دون سبب في شوارع القاهرة
هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

اليوم.. انتهاء امتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

يختتم اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2025 وسط استعدادت مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيمها على أكمل وجه.

امتحانات الثانوية الأزهرية

ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادة النحو، في فترة واحدة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا.

كما يؤدي طلاب القسم الأدبي، الامتحان اليوم في مادتي الحديث والتوحيد، على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا، والفترة المسائية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا.

دليل مقرات الثانوية الأزهرية

وأتاح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشيخة الأزهر، دليل مقرات لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني التي من المقرر أن انطلقت الإثنين الموافق 18 أغسطس.

وأتاح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشيخة الأزهر، معرفة اسم اللجنة ورقمها والموقع الجغرافي للجنة بكل منطقة وإدارة تعليمية أزهرية على مستوى الجمهورية.

ويهدف مركز المعلومات بهذا الدليل إلى تيسير عملية الوصول إلى مقرات اللجان وتوفير المعلومات اللازمة للقيادات وغرف متابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالقطاعات والمناطق الأزهرية.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "الدور الثاني" للعام الدراسي الحالي، والمقرر انطلاقها غدا الاثنين، بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأكد القطاع أن الامتحانات ستجرى وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية، وبالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمناطق، لضمان سير اللجان في أجواء هادئة ومنضبطة، مع الالتزام التام بتطبيق التعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات.

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القطاع حريص على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب خلال امتحانات الدور الثاني، و تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، مع التشديد على الانضباط والشفافية في سير الامتحانات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد على جاهزية اللجان من حيث توفير وسائل الراحة للطلاب والمراقبين، وتطبيق الإجراءات المنظمة لمنع أي محاولات غش أو إخلال بسير العملية الامتحانية، فضلًا عن التأكيد على تواجد الأطقم الطبية داخل اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب.

من جانبه أوضح الشيخ حميد أبوعريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات، أن الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني بدأت فور إعلان نتيجة الدور الأول، حيث تم اختيار وتجهيز الملاحظين ورؤساء اللجان وإرسال خطابات الندب إليهم في وقت مبكر، إضافة إلى الانتهاء من تجهيز اللجان من حيث المقاعد والوسائل اللازمة لضمان راحة الطلاب والمراقبين، بما يهيئ أجواءً مثالية لإجراء الامتحانات في انضباط وشفافية كاملة.

الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثاني الشهادة الثانوية الأزهرية طلاب الثانوية الأزهرية

