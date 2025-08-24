جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، جلسة تصوير "سيشن" لعروسين داخل أحد المساجد، وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة.

من جانبه، قال مصدر بوزارة الأوقاف، إنه تم إحالة إمام المسجد الكائن في كرداسة بالجيزة، للتحقيق بسبب السماح بإجراء جلسة التصوير داخل المسجد، مؤكدا أن المسجد لا يسمح بفتحه لعمل جلسات التصوير داخله.

وقالت أسرة العروس، إن العائلة ملتزمة دينيا وقد حاولت تنفيذ فكرة أعجبتهم من مسجد في ألمانيا وحاولوا تنفيذها في مصر لإدخال روح البهجة والسعادة على العروسين يوم الزفاف.

وأكدت أسرة العروس في تصريح صحفي، أننا اتفقنا على تنفيذ جلسة التصوير في مسجد وعدم إقامة فرح قد يرتكب فيه ما يغضب الله عز وجل.

وذكرت أسرة العروس، أنهم اختاروا مسجد في كرداسة بالجيزة لتنفيذ جلسة تصوير الفرح داخله ولم يكن في نيتهم عمل أي ترند، وتم الاتفاق مع إدارة المسجد لتصوير بعض الصور التي ليس فيها أي شئ خارج عن الإطار المألوف.