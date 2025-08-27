قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه

حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
إيمان طلعت

أكدت هيئة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ما يتم تداوله في طرح شقق سكنية بمقدم 20 ألف جنية وقسط شهري يبدأ من 1300 جنيه فى 14 محافظة عارٍ تمامًا من الصحة. 

وأشارت هيئة الأوقاف المصرية، الى عدم وجود أي وحدات سكنية أو إدارية جديدة مطروحة من جانبها خلال الفترة الحالية.

كما دعا مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين، إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على الصفحات والمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

فى سياق أخر.. استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، سفير اليابان لدى القاهرة فوميو إيواي، والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تخلل اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر واليابان في مجالات مكافحة التطرف بكل أشكاله، وترسيخ مفهوم الوطن والوطنية والانتماء، وكافة ميادين التعاون المشترك بين البلدين.

بدأ اللقاء بترحيب الوزير بالوفد الياباني، مشيدًا بالعراقة الحضارية للشعبين والبلدين العظيمين، وريادتهما مع حضارات أخرى منذ فجر التاريخ. كما أكد الوزير أهمية مد جسور التعاون الإقليمية والدولية في مجالات نشر ثقافة السلام والتسامح، وتبادل الخبرات في قضايا الحوار الحضاري ومكافحة التطرف، مشيرًا إلى أن رسالة الأديان تقوم على ترسيخ قيم التعايش بين الشعوب.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن إعجابه الشديد بالنقلة الحضارية التي شهدها في مصر قياسًا على ما وجده فيها منذ نحو ٤٠ عامًا، وتبادل أطراف الحديث مع الوزير بشأن بعض قضايا التطرف والتدين الظاهري والتدين القيمي السلوكي، مؤكدًا تطلعه إلى زيادة التعاون المشترك مع مصر في مجالات مكافحة التطرف وتعزيز الحوار بين الثقافات.

هيئة الأوقاف المصرية مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين حقيقة تطرح الأوقاف شقق سكنية

