«مولد الهدى».. برنامج دعوي شامل من الأوقاف احتفاءً بذكرى مولد النبي

بمناسبة قدوم شهر ربيع الأنور، الذي ارتبط بذكرى ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد ﷺ، أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق برنامج دعوي موسع يحمل اسم «مولد الهدى»، ليكون بمثابة خطة متكاملة تستمر طوال الشهر الكريم، وتهدف إلى تعظيم مكانة النبي وإبراز فضائله وشمائله الكريمة في نفوس المسلمين، مع نشر قيم المحبة والرحمة التي جسدها في سيرته العطرة.

الخطة التي وضعتها الوزارة تشمل إعداد مطويات تعريفية بالشمائل المحمدية وتوزيعها على نطاق واسع، إضافة إلى إطلاق مسابقة كبرى في السيرة النبوية والشمائل المحمدية، بهدف ربط الأجيال الناشئة بسيرة النبي ﷺ، وتحفيزهم على التأمل في أخلاقه وسيرته العملية.

كما تتضمن بث مقاطع مرئية قصيرة عبر المنصة الرقمية للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدمها نخبة من الأئمة والواعظات، لتسلط الضوء على الجوانب الإنسانية والأخلاقية في حياة الرسول ﷺ.

ولم تقتصر الخطة على الجانب النظري فقط، بل امتدت إلى الجانب العملي والروحي، من خلال عقد مجلس إقراء يومي لكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي عقب صلاة العشاء في مختلف مساجد الجمهورية، يعقبه مجلس خاص للصلاة على النبي ﷺ، بما يتيح فرصة أوسع للمصلين للتعرف على دقائق أخلاق المصطفى ﷺ والتقرب إلى الله بالصلاة عليه.

كما تشمل المبادرة تنظيم قوافل دعوية بالتعاون مع الأزهر الشريف، لتصل الرسالة إلى كل ربوع مصر، مع تكثيف حضور الموفدين من الوزارة في الخارج لتقديم صورة مشرقة عن سماحة الإسلام ورسالته الوسطية. وتواكب هذه الجهود زيادة أنشطة المراكز الثقافية التابعة للوزارة، عبر برامج متنوعة وفعاليات تثقيفية تهدف إلى تعزيز الوعي الديني والارتباط بسيرة النبي ﷺ.

وحرصت وزارة الأوقاف أيضًا على إشراك المؤسسات المجتمعية، حيث سيتم تنظيم ندوات توعوية في مراكز الشباب ومديريات الشباب والرياضة وقصور الثقافة والمكتبات، موجهة إلى مختلف الفئات العمرية، كبارًا وصغارًا، ليتعرفوا أكثر على مكارم أخلاق الرسول الكريم. كما سيتم عقد ندوات كبرى بالتعاون مع الصحف والمواقع الإلكترونية، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال والشباب، تسلط الضوء على أخلاق النبي ﷺ وسيرته المباركة، بما يعكس الأثر التربوي العميق الذي تحمله هذه الخطة.