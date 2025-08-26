قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
الحكومة تحذر: رابط الإلكتروني مزيف ووهمي منسوب لوزارة التضامن لصرف منح مالية
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب "كلام في الكورة"
ديني

هل الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فى الصلاة؟ وكيل بالأوقاف يوضح

الصلاة
الصلاة
إيمان طلعت

هل الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فى الصلاة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، وذلك فى فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأوضح أبو عمر أن هناك اعتقادا خاطئا لدى الكثير من المصلين جماعة وهو أن الصف لو كان أعوجا فى صلاة الجماعة فإن الله لا ينظر إليه.

وأضاف: "أحيانا تكون واقفا فى الصلاة فى الصف لتصلي جماعة وتلاقي واحد يقولك إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هو دا حديث؟".

وقال إن هذا ليس بحديث، وليس من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إنك تحجب رحمة ربنا عن حد بكلام ليس من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصحيح الذي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ((سَوُّوا صُفوفَكم؛ فإنَّ تسويةَ الصَّفِّ مِن تمامِ الصَّلاةِ)).

هل تسوية الصفوف في الصلاة من تمام صحتها؟

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي إن تسوية الصفوف في الصلاة على أمرين، الأول: التسوية الظاهرة: وهي اعتدال القائمين فيها على سمت واحد؛ بحيث لا يتقدم بعض المصلين على بعض.

الثاني: التسوية المعنوية: وهي سد الفرج والخلل فيها؛ بحيث لا يكون فيها فرجة.

وقد اتفق العلماء على أن تسوية الصفوف هي من السنن المؤكدة في صلاة الجماعة؛ بل نص الحنفية وغيرهم على أنها واجبة على الإمام، غير أنه ينبغي أن تكون تسوية الصف بالتأليف والمحبة، خاصة بعد قلة العلم؛ فالأمر يتطلب مزيدا من الرفق بالناس لتعليمهم وتفقيههم.

أحكام صلاة الجماعة

ولا يجب على المصلي ذكر الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل له أن يكتفي بما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، ولم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط أحد من أهل العلم من سلف الأمة، بل -على العكس- كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم فيه التخفيف؛ كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعتين كأنه على الرضف". أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. والرضف: هو الحجر المحمى بالنار أو الشمس.

ولهذا التخفيف الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر أهل المذاهب سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول، إلا تخريج بعض العلماء ذلك على القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا ما كان من مذهب الشافعي الذي قال بسنية ذلك دون الصلاة على الآل، وعلل ذلك الشافعية بقولهم: [لأنه -أي التشهد الأول- يطلب تخفيفه] اه. من "حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع".

هل الله لا ينظر الى الصف الأعوج فى الصلاة هل تسوية الصفوف في الصلاة من تمام صحتها أحكام صلاة الجماعة

