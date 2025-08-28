قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنغام باكية : كان كل خوفي اسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. وزير التعليم يعتمدها بعد قليل
الاحتلال يبحث مع سوريا تسليم مزارع شبعا وجبل روس مقابل الجولان
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. فيديو
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
اسشهاد 8 فلسطينين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة
موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة في الدوري
وزير الري: «إعلان كيب تاون» يُعد خريطة طريق لحشد الاستثمارات المائية في إفريقيا
ديني

كيف السبيل إلى رؤية رسول الله؟ .. علي جمعة يكشف عن طريقة تجعلك تنعم برؤيته

علي جمعة
علي جمعة
شيماء جمال

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن هناك كثيرا من المتشوقين إلى سيدنا رسول الله ﷺ يتساءلون عن :كيف السبيل إلى رؤية حضرة سيدنا رسول الله ﷺ؟

كيف السبيل إلى رؤية النبي

وكشف عن أن السبيل إلى ذلك أن تُكثِر من قراءة سيرته العطرة.. اقرأ سيرته فإذا بك أمام خُلُقٍ عظيم، وأمام إنسانٍ كامل، وأمام بشرٍ يسعد مَن خلفه إذا أراد أن يلتمس خطاه؛ من شدة ما كان يعبد ربَّه بإخلاصٍ وصدق، في سهولةٍ ويُسرٍ لا تكون إلا إذا كان مُوفَّقًا من عند ربِّه.

ونوه ان سيدُنا رسولُ الله ﷺ الحديثُ عنه لا ينتهي..فمبلغُ العلمِ فيه أنه بشرٌ ... وأنه خيرُ خلقِ الله كلِّهم

ولكن..كيف تُدرك في الدنيا حقيقتَه ... قومٌ نيامٌ تسلَّوا عنه بالحُلُم

وبين ان هذا شهرُ الأنوار، فأكثِروا فيه من الصلاة على النبي المختار ﷺ؛ فإن كلَّ عملٍ بين القبول والرَّد إلا الصلاةَ على سيِّد الخلق؛ لأنها تتعلق بالجناب النبوي الشريف ﷺ، وهي تزيد في الأرزاق، وبسببها يغفر الله الذنوب، وبسببها يوفِّق الله للأعمال، وبسببها يردُّ عليك رسول الله ﷺ سلامك، وبسببها تزداد مساحة نصيبك في الجنة، وبسببها يأتي الخير كله.. فأكثِروا من الصلاة على النبي المختار.

أكثِروا من الصلاة على النبي ﷺ في كل وقتٍ وحين.. الْهجوا بها في الصبح والمساء، فرادى وجماعات.. في بداية الدعاء، وفي بداية الأعمال وخواتيمها.. علِّموا أولادكم حبَّ رسول الله ﷺ؛ فحبُّ رسول الله أساسُ الإيمان، ورسولُ الله ﷺ ركنٌ من أركان الإسلام، لا يدخل أحدٌ الإسلامَ بشهادة أن (لا إله إلا الله) إلا إذا ضمَّ إليها (محمد رسول الله).

وأضاف قائلا: أيها الناس.. مقدارُ نبيِّنا عظيم، وهو الذي قال عن نفسه: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ».

مقدارُ نبيِّنا عظيم، لم يُعظِّمه أحدٌ من الناس، إنما الذي عظَّمه ربُّ السماوات والأرض؛ فصلُّوا على النبي ﷺ في كل وقتٍ وحين.

ودعا فى آخر منشوره قائلا: اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاةً تُخرجنا بها من هذه الأهوال، وتكون سببًا لتنزُّل الرحمات من عندك يا أرحم الراحمين.

كيف السبيل إلى رؤية حضرة سيدنا رسول الله علي جمعة كيف نرى رسول الله ربيع الأنوار رسول الله النبي

