كيف السبيل إلى رؤية رسول الله؟ .. علي جمعة يكشف عن طريقة تجعلك تنعم برؤيته

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن هناك كثيرا من المتشوقين إلى سيدنا رسول الله ﷺ يتساءلون عن :كيف السبيل إلى رؤية حضرة سيدنا رسول الله ﷺ؟

كيف السبيل إلى رؤية النبي

وكشف عن أن السبيل إلى ذلك أن تُكثِر من قراءة سيرته العطرة.. اقرأ سيرته فإذا بك أمام خُلُقٍ عظيم، وأمام إنسانٍ كامل، وأمام بشرٍ يسعد مَن خلفه إذا أراد أن يلتمس خطاه؛ من شدة ما كان يعبد ربَّه بإخلاصٍ وصدق، في سهولةٍ ويُسرٍ لا تكون إلا إذا كان مُوفَّقًا من عند ربِّه.

ونوه ان سيدُنا رسولُ الله ﷺ الحديثُ عنه لا ينتهي..فمبلغُ العلمِ فيه أنه بشرٌ ... وأنه خيرُ خلقِ الله كلِّهم

ولكن..كيف تُدرك في الدنيا حقيقتَه ... قومٌ نيامٌ تسلَّوا عنه بالحُلُم

وبين ان هذا شهرُ الأنوار، فأكثِروا فيه من الصلاة على النبي المختار ﷺ؛ فإن كلَّ عملٍ بين القبول والرَّد إلا الصلاةَ على سيِّد الخلق؛ لأنها تتعلق بالجناب النبوي الشريف ﷺ، وهي تزيد في الأرزاق، وبسببها يغفر الله الذنوب، وبسببها يوفِّق الله للأعمال، وبسببها يردُّ عليك رسول الله ﷺ سلامك، وبسببها تزداد مساحة نصيبك في الجنة، وبسببها يأتي الخير كله.. فأكثِروا من الصلاة على النبي المختار.

أكثِروا من الصلاة على النبي ﷺ في كل وقتٍ وحين.. الْهجوا بها في الصبح والمساء، فرادى وجماعات.. في بداية الدعاء، وفي بداية الأعمال وخواتيمها.. علِّموا أولادكم حبَّ رسول الله ﷺ؛ فحبُّ رسول الله أساسُ الإيمان، ورسولُ الله ﷺ ركنٌ من أركان الإسلام، لا يدخل أحدٌ الإسلامَ بشهادة أن (لا إله إلا الله) إلا إذا ضمَّ إليها (محمد رسول الله).

وأضاف قائلا: أيها الناس.. مقدارُ نبيِّنا عظيم، وهو الذي قال عن نفسه: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ».

مقدارُ نبيِّنا عظيم، لم يُعظِّمه أحدٌ من الناس، إنما الذي عظَّمه ربُّ السماوات والأرض؛ فصلُّوا على النبي ﷺ في كل وقتٍ وحين.

ودعا فى آخر منشوره قائلا: اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاةً تُخرجنا بها من هذه الأهوال، وتكون سببًا لتنزُّل الرحمات من عندك يا أرحم الراحمين.