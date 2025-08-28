قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
أخبار التوك شو| تحذير عاجل من أحمد موسى.. متحدث الصحة: انتبهوا للفيروسات التنفسية
ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط
سعر الذهب في مصر يوم الخميس
أبرز مباريات اليوم الخميس 28-8-2025 والقنوات الناقلة
عودة الإيجار التمليكي رسميًا.. الحكومة تزف بشرى سارة لهذه الفئات
هل النبي محمد أول خلق الله؟.. علي جمعة: لـ5 أسباب بالأدلة
مفاجأة.. تعرف على سبب تراجع أسعار السيارات الزيرو والمستعملة
الرئيس الأرجنتيني ينجو من هجوم بالحجارة خلال تجمّع انتخابي قرب بوينوس أيرس
ديني

هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب

عبد الرحمن محمد

تناول الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تُدعى "آية" من الجيزة حول منع زوج ابنتها لها من كشف شعرها أمام أعمامها.


وأكد شلبي، في إجابته خلال برنامج "فتاوى الناس" المعروض على قناة الناس، أن أعمام الفتاة من المحارم الذين لا يجوز لها الزواج منهم مطلقًا، مثل الأب والأخ والخال وابن الأخ وابن الأخت.

وأوضح أن عورة المرأة أمام المحارم تختلف عن عورتها أمام غيرهم، حيث يرى بعض الفقهاء أنه يجوز أن يظهر أمامهم الشعر والذراعين والقدمان، بينما يرى آخرون أن عورتها أمام المحارم تقتصر على ما بين السرة والركبة.

وأشار إلى أن الأصل الشرعي يبيح للمرأة أن تُظهر شعرها أمام أعمامها، غير أن الأمر قد يتجاوز الجانب الفقهي ليشمل طبيعة العلاقة بين الزوج وزوجته.

 فإذا كان الزوج يرفض ذلك بدافع الغيرة أو الحرص، فمن الحكمة أن تتعامل الزوجة مع الموقف بوعي وهدوء.

وشدد شلبي على قاعدة فقهية مهمة: "ليس كل مباح متاح"، أي أن الإباحة الشرعية لا تعني دائمًا ضرورة الممارسة.

 ونصح السائلة بأن تطيع زوجها في مثل هذه المسائل ما لم يكن المنع في أمر واجب شرعًا، مع الحرص على الحوار الهادئ لإزالة الخلافات والوصول إلى تفاهم يحفظ استقرار الأسرة.

