هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب

تناول الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تُدعى "آية" من الجيزة حول منع زوج ابنتها لها من كشف شعرها أمام أعمامها.



وأكد شلبي، في إجابته خلال برنامج "فتاوى الناس" المعروض على قناة الناس، أن أعمام الفتاة من المحارم الذين لا يجوز لها الزواج منهم مطلقًا، مثل الأب والأخ والخال وابن الأخ وابن الأخت.

وأوضح أن عورة المرأة أمام المحارم تختلف عن عورتها أمام غيرهم، حيث يرى بعض الفقهاء أنه يجوز أن يظهر أمامهم الشعر والذراعين والقدمان، بينما يرى آخرون أن عورتها أمام المحارم تقتصر على ما بين السرة والركبة.

وأشار إلى أن الأصل الشرعي يبيح للمرأة أن تُظهر شعرها أمام أعمامها، غير أن الأمر قد يتجاوز الجانب الفقهي ليشمل طبيعة العلاقة بين الزوج وزوجته.

فإذا كان الزوج يرفض ذلك بدافع الغيرة أو الحرص، فمن الحكمة أن تتعامل الزوجة مع الموقف بوعي وهدوء.

وشدد شلبي على قاعدة فقهية مهمة: "ليس كل مباح متاح"، أي أن الإباحة الشرعية لا تعني دائمًا ضرورة الممارسة.

ونصح السائلة بأن تطيع زوجها في مثل هذه المسائل ما لم يكن المنع في أمر واجب شرعًا، مع الحرص على الحوار الهادئ لإزالة الخلافات والوصول إلى تفاهم يحفظ استقرار الأسرة.