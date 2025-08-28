ماذا حدث ليلة ويوم مولد النبي محمد؟.. 50 مشهدًا بين السماء والأرض

لا شك أن ماذا حدث ليلة ويوم مولد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ؟، يفتح إحدى بوابات الأسرار هذا اليوم العظيم، الذي شهد مولد أشرف خلق الله سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم - ومع مولده حدثت الكثير من المعجزات والبركات ، من هنا تأتي أهمية معرفة ماذا حدث ليلة ويوم مولد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ؟، لاغتنام ما به من نفحات بكل ذكرى كل عام.

ماذا حدث يوم مولد النبي

ورد في إجابة استفهام ماذا حدث يوم مولد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ؟، أن هناك معجزات عديدة شهدتها جميع بقاع العالم قبل مولد الرسول صلي الله عليه وسلم عام 571 هجرية قلبت العالم رأس علي عقب حيث تعرض ابليس لكارثة لم يتعرض لها منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها.

واهتز أيوان كسري وجفت بحيرات وانكبت أصنام علي وجوهها، وإبليس لعنه الله كان أول من تعرض لكارثة في تلك الليلة فقد كان معتادا له قبل مولد رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم القيام بحزمة من الأعمال أهمها اخترق السماوات السبع، محمد فلما ولد عيسى عليه السلام حجب عن ثلاث سماوات.

وعندما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، حجب عن السبع كلها، ورميت الشياطين بالشهب وتعرضت لانتكاسة رهيبة أو لنقل كارثية، وأصبحت الأصنام كلها صبيحة مولد النبي ليس منهم صنم إلا وهو منكب على وجهه.

وارتج في تلك الليلة إيوان كسرى، وسقطت منه أربع عشر شرفة، وغاضت بحيرة ساوة، وفاض وادي السماوة، وخمدت نيران فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، ورأى الموبذان في تلك الليلة في المنام إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة، وانسربت في بلادهم.

ماذا حدث ليلة مولد النبي

وجاء في ماذا حدث ليلة مولد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ؟، قالت آمنة: إن ابني والله سقط فاتقى الأرض بيده، ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها، ثم خرج مني نور أضاء له كل شيء، وسمعت في الضوء قائلا يقول: إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمدا صلى الله عليه وآله وأتي به عبد المطلب لينظر إليه، وقد بلغه ما قالت أمه، فأخذه ووضعه في حجره.

وورد أنه كان من علامة حمله صلى الله عليه وسلم أنه لما كانت الليلة التي حملت آمنة به عليه السلام نادى مناد في السماوات السبع: أبشروا، فقد حمل الليلة بأحمد، وفي الأرضين كذلك حتى في البحور، وما بقي يومئذ في الأرض دابة تدب ولا طائر يطير إلا علم بمولده.

ولقد بني في الجنة ليلة مولده سبعون ألف قصر من ياقوت أحمر، وسبعون ألف قصر من لؤلؤ رطب، فقيل: هذه قصور الولادة. وقيل للجنة: اهتزي وتزيني فإن نبي أوليائك قد ولد، فضحكت الجنة يومئذ، فهي ضاحكة إلى يوم القيامة.

وورد عن ماذا حدث ليلة مولد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ؟، أن معجزات مولد النبي انتقلت كذلك إلي الأشجار والجماد فما من جبل إلا نادى صاحبه بالبشارة ولقد قدست الأشجار أربعين يوما بأنواع أفنائها وثمارها فرحا بمولده صلى الله عليه وآله.

ولقد ضرب بين السماء والأرض سبعون عمودا من أنواع الأنوار لا يشبه كل واحد صاحبه، ولقد بشر آدم بمولده صلى الله عليه وآله فزيد في حسنه سبعين ضعفا، واضطرب الكوثر في الجنة واهتز، فرمى بسبعمائة ألف قصر من قصور الدر والياقوت نثارا لمولده صلى الله عليه وسلم، ما من جبل إلا نادى صاحبه بالبشارة.

ماذا حدث للشياطين ليلة مولد النبي

ورد عن ماذا حدث للشياطين ليلة مولد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ؟، أنه حدثت لهم انتكاسة اعتبرها البعض معجزة للرسول الأعظم تلتها سلسلة من المعجزات حيث غدت الأصنام كلها صبيحة مولد النبي ليس منهم صنم إلا وهو منكب على وجهه.

و في هذه الليلة المباركة كذلك ارتج في تلك الليلة إيوان كسرى، وسقطت منه أربع عشر شرفة، وغاضت بحيرة ساوة، وفاض وادي السماوة، وخمدت نيران فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام.

ورأى الموبذان في تلك الليلة في المنام يدور حول إبل صعاب تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة، وتسربت في بلادهم، وكذلك الكوارث التي تعرض لها الظالمون في هذه الليلة عديدة منها انفصام تاج عظيم الفرس كسرى من وسطه.

وانخرقت عليه دجلة العوراء وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز ثم استطار حتى بلغ المشرق، وانتزع علم الكهنة، وبطل سحر السحرة، ولم يبق كاهنة في العرب إلا حجبت عن صاحبها من الجن، وعظمت قريش في العرب.

وقد كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع، قبل مولد نبينا محمد فلما ولد عيسى عليه السلام حجب عن ثلاث سماوات، وعندما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، حجب عن السبع كلها، ورميت الشياطين بالشهب.

كما لم يكتف إبليس لعنه الله بالصمت والتحسر عما حاق به في أبالسته فاجتمعوا إليه، وقالوا: ما الذي أفزعك يا سيدنا؟ فقال لهم: ويلكم لقد أنكرت السماوات والأرض منذ الليلة، لقد حدث في الأرض حدث عظيم، ما حدث مثله منذ رفع الله عيسى ابن مريم عليه السلام، فاخرجوا وانظروا ما ذا حدث؟.

فافترقوا ثم اجتمعوا إليه فقالوا: ما وجدنا شيئا، إبليس لعنه الله صمم علي مواجهة الأمر : أنا لهذا الأمر، ثم انغمس في الدنيا فجالها حتى انتهى إلى الحرم، فوجد الحرم محفوفا بالملائكة، فذهب ليدخل، فصاحوا به، فرجع ثم صار مثلا لصر، وهو العصفور، فدخل من قبل حراء وقال له جبرائيل: ما وراءك لعنك الله؟ فقال له: ما هذا الحدث في الأرض؟ فقال له: ولد محمد صلى الله عليه وآله، فقال له: هل لي فيه نصيب؟ .

قال: لا، بل أن إبليس لعنه الله زم وكبل وألقي في الحصن أربعين يوما وغرق عرشه أربعين يوما، ولقد تنكست الأصنام كلها وصاحت وولولت، ولقد سمعوا صوتا من الكعبة: يا آل قريش جاءكم البشير، جاءكم النذير، معه العز الأبد، والربح الأكبر، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين . يا آل قريش جاءكم البشير.

مولد النبي ليلة المعجزات

حدث يوم مولد النبي صلي الله عليه وسم علي أرجح الروايات في الثاني عشر من ربيع الأول عام 571هجرية يوم شق التاريخ نصفين .. يوم ما قبل مولده صلي الله عليه وما بعد مولده .

و كان يومًا فارقًا في تاريخ البشرية بكل ما تحمله الكلمة من معني فقد فرق الله فيه بين الحق والبطل حيث ازهق الله علي يديه الباطل ونصر الحق وانهي زمن الشرك والمشركين وكست الوحدانية ربوع العالم بفضل رسالته الشريفة.

ومع وجود إجماع علي يوم مولده صلي الله عليه وسلم إلا أن عديدا من المؤرخين اختلفوا حول يوم مولد الرسول في شهر ربيع الأول ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين.

ولكن جمهور الفقهاء أجمعوا علي أن المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- ولد في يوم الاثنين بلا خلاف، والصحيح أن ذلك كان وقت طلوع الفجر، والراجح الذى عليه الأكثرون من المؤرخين وأهل العلم: أن مولده صلى الله عليه وآله وسلم كان لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وهذا هو الذى جرى عليه عمل المسلمين عبر العصور في احتفالهم بذكرى مولد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى -صلى الله عليه وآله وسلم-، وكان ذلك في عام الفيل، في السنة الثالثة والخمسين قبل الهجرة النبوية الشريفة، وكانت ولادته في شعب أبى طالب بمكة المكرمة.

واستدل جمهور الفقهاء علي ذلك بما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبى قتادة الأنصاري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت -أو أنزل علي- فيه».

وقد شهد يوم مولد النبي معجزات إنسانية أطلت علي الأرض في تلك الليلة التي ولد فيها الحبيب .. معجزات قلبت العالم رأسا علي عقب كان أبرز الخاسرين فيها إبليس اللعين حيث تعرض لكارثة لم يتعرض لها منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها.

واهتز أيوان كسري وجفت بحيرات وانكبت أصنام علي وجوهها وتنكست كلها وصاحت وولولت الاصنام، فلقد سمعوا صوتا من الكعبة: يا آل قريش جاءكم البشير، جاءكم النذير، معه العز الأبد، والربح الأكبر، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين فتحية عطرة لحبيبنا سيد ولد ادم في يوم مولده الكريم وغيرها من المعجزات.