قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: تقييم 5 مستشفيات للاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة الميكروبات
المصريون يختارون أعضاء مجلس الشيوخ في جولة الإعادة بـ 5 محافظات
فتح اللجان أمام المواطنين في أول أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يتناولان الإفطار بمدينة العلمين الجديدة
أمطار وارتفاع أمواج.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس وتحذر تلك المناطق من ظواهر جوية غريبة
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وعدد من وزراء حكومته للضفة الغربية المحتلة
شاهد.. لحظة تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 من مصر إلى قطاع غزة
مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم
قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
"ما أتفه الشعوب التي تهتم بالحلق".. تصريحات صادمة من محمد رشاد على فيسبوك
موعد مولد النبي 2025 .. إجازته بعد 180 ساعة والعد التنازلي بدأ
المترو يعلن عن وظائف جديدة .. رابط مباشر للتقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي؟.. علي جمعة: تفتح 25 بابًا مُغلقًا

لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي
لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي
أمل فوزي

لعل معرفة لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ ، تُعد من أسباب زيادة الحرص والاغتنام ، ففيها يرد فضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ، والذي قد يكون معلومًا للجميع ، إلا أن ما يطرح استفهام لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ هو أن هذا لا يعني بالضرورة انكشاف كل أسرار الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولعل منها لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - ؟ ، والتي هي سبيلنا لزيادة الحرص عليها كل صباح وفي كل وقت، فمعرفة السبب تزيد الحرص وتقل الغفلة عن فضل عظيم ينبغي ألا يفوتك .

لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي ؟

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا شك أن أفضل ما يمكن أن تفتتح به يومك بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن تبلغه السلام، لما قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى عَلَيْهِ صَلَاةً إِلَّا وَهِيَ تَبْلُغُهُ يَقُولُ له الْمَلَكُ: فُلَانٌ يُصَلِّي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا صَلَاةً ".

وأوضح " جمعة " في مسألة لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ ، بأنها تفتح للعبد الأبواب المغلقة، وتسهل له أموره وتزيل همه، مؤكدًا أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم هي مفتاح السعادة الذي من الله تعالى به على المسلمين، فيلجأون إليه في أحزانهم وأزماتهم وكُرباتهم.

وأفاد بأن هذا المفتاح السحري تنفرج به الأزمات، وتنقشع به الكُربات وتتحول الأحزان إلى سلام وطمأنينة لا يعرفها إلا من ذاقها، كما أنها مجلبة للبركات، وسعة للرزق، وفيها ثواب عظيم.

ونبه إلى أنها من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تفرج الكروب وتستر العيوب وتزيد الأرزاق، والله سبحانه وتعالى يصلى علينا بمثلها بأن يقدرنا، وبها تغفر الذنوب وتتحقق الأماني، ويُستجاب الدعاء وتقضى الحاجات.

وأشار في إجابته عن سؤال لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ ، إلى أننا في حاجة إلى الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الزمن، لأنها مفتاح الخيرات ومرقاة الدرجات.

ولفت إلى أنها سبب السعادة في الدنيا والآخرة، فبها تطهر النفس، ويسلم القلب، وينجو العبد، ويغفر له ذنوبه، محذرًا من الإعراض عن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وتركها ؛ لأن في تركها الشر الكثير؛ فتركها علامة على البخل والشح.

واستشهد بما قال النبي صلى الله عليه وسلم-: «كفى به شُحًا أن أُذكر عنده ثم لا يصلي علي» (ابن أبى شيبة في مصنفه)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «البخيل من ذُكرت عنده ولم يُصلِّ على» (أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه).

أفضل صيغة للصلاة على النبي

وأوضح «المفتي السابق » ، أن أفضل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم هي: الصلاة الإبراهيمية أو الصيغة الإبراهيمية، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بأن يعرفوا صيغة الصلاة عليه فقالوا: «يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد». (رواه البخاري).

فضل الصلاة على النبي في الصباح

نبهت الكثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة ، إلى فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي كل وقت وحين، ذلك لأن الصلاة على النبي من أحب الذكر إلى الله جل وعلا ، ومن هنا تأتي أهمية معرفة فضل الصلاة على النبي في الصباح ، ومنه:

  1. يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.
  2. يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.
  3. يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.
  4. سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.
  5. يكفي الله العبد المصلي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أهمّه.
  6. تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.
  7. الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.
  8. سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.
  9. تنقذ المسلم من صفة البخل.
  10. سبب من أسباب طرح البركة.
  11. سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.
  12. التقرّب إلى الله تعالى.
  13. نيل المراد في الدنيا والآخرة.
  14. سبب في فتح أبواب الرحمة.
  15. دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.
  16. سببٌ لدفع الفقر.
  17. تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.
  18. سببٌ لإحياء قلب المسلم.
  19. التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.
  20. لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

صيغ الصلاة على النبي

ورد في صيغ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - ، أن لها صيغ عدة على رأسها الصيغة الإبراهيمية: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد، وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين.

ومن صيغ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - : اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكذلك صيغة : اللهم صلي على عبدك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وأيضًا : اللهم صلي على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أطفال سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، وصيغة نقول فيها اللهم صلِّ على محمد.. ونقولها عدة مرات.

لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي الصلاة على النبي أفضل صيغة للصلاة على النبي فضل الصلاة على النبي في الصباح فضل الصلاة على النبي صيغ الصلاة على النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

معنديش تفاصيل.. بسمة وهبة: حسام حبيب بيتحقق معاه حاليا

الطفله هايدي صاحبه ترند الشيبسي

فيها حاجة حلوة | طفلة الشيبسي تخطف قلوب المصريين بـ5 جنيهات.. هايدي تكشف لــ صدى البلد مواقف إنسانية مذهلة

ترشيحاتنا

ميتا

هل تلغي "ميتا" خاصية الحظر؟ حقيقة الشائعات التي أرعبت مستخدمي فيسبوك وواتساب وإنستجرام

آبل

آبل تقاضي موظفاً سابقاً بتهمة تسريب أسرار تجارية خطيرة لشركة أوبو الصينية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم.. انخفاض جديد في أسعار هذه الفئات

بالصور

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

السر في اللون والطعم.. الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء دون أن تسود

الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود
الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود
الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود

ملابس رياضية.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

طريقة عمل السينابون بوصفة الشيف نادية السيد خطوة بخطوة

طريقة عمل السينابون الهش والطري
طريقة عمل السينابون الهش والطري
طريقة عمل السينابون الهش والطري

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد