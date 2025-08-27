لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي؟.. علي جمعة: تفتح 25 بابًا مُغلقًا

لعل معرفة لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ ، تُعد من أسباب زيادة الحرص والاغتنام ، ففيها يرد فضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ، والذي قد يكون معلومًا للجميع ، إلا أن ما يطرح استفهام لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ هو أن هذا لا يعني بالضرورة انكشاف كل أسرار الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولعل منها لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - ؟ ، والتي هي سبيلنا لزيادة الحرص عليها كل صباح وفي كل وقت، فمعرفة السبب تزيد الحرص وتقل الغفلة عن فضل عظيم ينبغي ألا يفوتك .

لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي ؟

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا شك أن أفضل ما يمكن أن تفتتح به يومك بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن تبلغه السلام، لما قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى عَلَيْهِ صَلَاةً إِلَّا وَهِيَ تَبْلُغُهُ يَقُولُ له الْمَلَكُ: فُلَانٌ يُصَلِّي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا صَلَاةً ".

وأوضح " جمعة " في مسألة لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ ، بأنها تفتح للعبد الأبواب المغلقة، وتسهل له أموره وتزيل همه، مؤكدًا أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم هي مفتاح السعادة الذي من الله تعالى به على المسلمين، فيلجأون إليه في أحزانهم وأزماتهم وكُرباتهم.

وأفاد بأن هذا المفتاح السحري تنفرج به الأزمات، وتنقشع به الكُربات وتتحول الأحزان إلى سلام وطمأنينة لا يعرفها إلا من ذاقها، كما أنها مجلبة للبركات، وسعة للرزق، وفيها ثواب عظيم.

ونبه إلى أنها من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تفرج الكروب وتستر العيوب وتزيد الأرزاق، والله سبحانه وتعالى يصلى علينا بمثلها بأن يقدرنا، وبها تغفر الذنوب وتتحقق الأماني، ويُستجاب الدعاء وتقضى الحاجات.

وأشار في إجابته عن سؤال لماذا تبدأ يومك بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ ، إلى أننا في حاجة إلى الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الزمن، لأنها مفتاح الخيرات ومرقاة الدرجات.

ولفت إلى أنها سبب السعادة في الدنيا والآخرة، فبها تطهر النفس، ويسلم القلب، وينجو العبد، ويغفر له ذنوبه، محذرًا من الإعراض عن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وتركها ؛ لأن في تركها الشر الكثير؛ فتركها علامة على البخل والشح.

واستشهد بما قال النبي صلى الله عليه وسلم-: «كفى به شُحًا أن أُذكر عنده ثم لا يصلي علي» (ابن أبى شيبة في مصنفه)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «البخيل من ذُكرت عنده ولم يُصلِّ على» (أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه).

أفضل صيغة للصلاة على النبي

وأوضح «المفتي السابق » ، أن أفضل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم هي: الصلاة الإبراهيمية أو الصيغة الإبراهيمية، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بأن يعرفوا صيغة الصلاة عليه فقالوا: «يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد». (رواه البخاري).

فضل الصلاة على النبي في الصباح

نبهت الكثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة ، إلى فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي كل وقت وحين، ذلك لأن الصلاة على النبي من أحب الذكر إلى الله جل وعلا ، ومن هنا تأتي أهمية معرفة فضل الصلاة على النبي في الصباح ، ومنه:

يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات. يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات. يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات. سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة. يكفي الله العبد المصلي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أهمّه. تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-. الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى. سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به. تنقذ المسلم من صفة البخل. سبب من أسباب طرح البركة. سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة. التقرّب إلى الله تعالى. نيل المراد في الدنيا والآخرة. سبب في فتح أبواب الرحمة. دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-. سببٌ لدفع الفقر. تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-. سببٌ لإحياء قلب المسلم. التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً. لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

صيغ الصلاة على النبي

ورد في صيغ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - ، أن لها صيغ عدة على رأسها الصيغة الإبراهيمية: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد، وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين.

ومن صيغ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - : اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكذلك صيغة : اللهم صلي على عبدك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وأيضًا : اللهم صلي على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أطفال سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، وصيغة نقول فيها اللهم صلِّ على محمد.. ونقولها عدة مرات.